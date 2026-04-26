כיכר השבת
"גרמת לחילול ה' ולביזוי הראשונים לציון"

וועד העדה הספרדית דורש מאייל ציונוב: "תפסיק להתהדר בגלימה או שנפעל נגדך"

פרסום ראשון: וועד העדה הספרדית שיגר מכתב חריף לאייל ציונוב בדרישה להפסיק להתהדר בגלימת הראשון לציון: "גניבת דעת והטעיית הציבור" | האיום: הליכים משפטיים ותורניים | "גרמת בכך לחילול השם ולביזוי כל הראשונים לציון זצק"ל ויבדלח"א, כאחרון ליצני 'ארץ נהדרת' - כבוד לתורה ולעדה" | המכתב המלא (חרדים)

אייל ציונוב מתהדר בגלימת הראשון לציון (צילום: אשר רוט, כיכר השבת)

וועד העדה הספרדית בירושלים שיגר היום (ראשון) מכתב חריף לאייל ציונוב, המתהדר בגלימת ומצנפת ומופיע בטקסים ממלכתיים, בדרישה להפסיק מיד את השימוש בסמלי הכהונה הייחודיים.

במכתב, שנשלח גם ליועצת המשפטית לממשלה ולשר המשפטים והדתות, מאיים הוועד לנקוט בהליכים משפטיים ותורניים נגד ציונוב אם לא יענה לדרישה.

במכתב, שנחתם על ידי יו"ר וועד העדה הספרדית אברהם דורון, נכתב כי "הופעת בטקסים ממלכתיים ביום הזיכרון וביום העצמאות, בהר הבית, בבית המשפט העליון ועוד, וכן התראיינת בכל ערוצי הטלוויזיה והאינטרנט כשאתה עוטה בלא רשות וללא סמכות את גלימת הראשון לציון וגרמת בכך לחילול השם ולביזוי כל הראשונים לציון זצק"ל ויבדלח"א".

הוועד הדגיש כי גלימת הראשון לציון ומצנפתו אינן פרטי לבוש סתמיים, אלא "סמלים ייחודיים ורשמיים של כהונת הראשון לציון הרב הראשי וראש ההנהגה הרוחנית הספרדית". על פי המכתב, סמלים אלה מהווים "נכס מורשתי, מוסדי וציבורי מובהק של וועד העדה הספרדית בירושלים ושל מוסד הראשון לציון".

במכתב צוין כי וועד העדה הספרדית בירושלים הוקם לפני 750 שנה עם בואו של הרמב"ן לירושלים, ובראשו ניצב הראשון לציון. "כל הראשונים לציון לדורותיהם החל מהרב משה גלנטי זצ"ל שכיהן במאה השבע עשרה, הוכתרו והולבשו בגלימה המיוחדת ובמצנפת כ'עטרת תפארת וצניף מלוכה' על ידי וועד העדה הספרדית", נכתב במכתב.

אייל ציונוב הדור בבגדי הראשון לציון (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

הוועד הבהיר כי "זכות החזקה הבלעדית על טקסי ההכתרה והעטרת הגלימה והמצנפת לראשון לציון שמורות בלעדית לוועד העדה". זכות זו, כך צוין, קיבלה תוקף ממלכתי עם הקמת הרבנות הראשית ומדינת ישראל, ברצף מימי השלטון העותומני והמנדט הבריטי.

במכתב נטען כי "שימושך במדים אלה של הראשון לציון נעשה ללא כל הרשאה, ללא הסכמה וללא כל זיקה מוסדית או חוקית למשרת הראשון לציון או לוועד העדה הספרדית והוא יוצר כלפי הציבור מצג מטעה, כוזב וחמור כאילו קיימת לך סמכות או הכרה".

הוועד הגדיר את מעשיו של ציונוב כ"ניכוס בלתי מורשה בנכס סמלי, ייחודי בעל מוניטין ציבורי והיסטורי" המהווה "גניבת דעת וגניבת עין והטעיית הציבור ופגיעה חמורה בכבוד מוסד הראשון לציון ובכבוד וועד העדה הספרדית".

כזכור, הסערה סביב ציונוב פרצה לאחר שהופיע בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל כשהוא לבוש בבגדי הראשון לציון. קהל רב ניגש אליו לקבל ברכה, בהנחה שמדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל. בשב"כ הבהירו כי ציונוב זוהה כבר בכניסתו לאירוע כ"כוכב רשת" ועבר בידוק מלא ככלל אורחי הטקס.

מכתב האזהרה המלא

בריאיון ל'כיכר השבת', הסביר ציונוב כי "תלמידיי קנו לי את הגלימה הזו כמתנה, התחלתי ללבוש את זה בפורים וראיתי שהקהל מאוד נהנה והתחבר לזה". הוא טען כי "המטרה שלי היא לעשות שלום ואהבה, ובכל מקום שאני הולך אנשים עוצרים ושואלים, ואני אומר להם בפירוש: זה הרב אייל ציונוב, אני לא הראשון לציון".

ברבנות הראשית לישראל בוחנים בימים אלו האם קיימת דרך משפטית לפעול נגד ציונוב. גורם בכיר ברבנות מעריך כי הסיכויים לכך מוגבלים. "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין באמת דרך למנוע מאלמוני ללבוש את בגדי הרב הראשי", אמר גורם בכיר ברבנות הראשית.

וועד העדה הספרדית דורש מציונוב "לחדול לאלתר מכל שימוש, לבישה, הצגה, פרסום או הופעות פומביות בגלימה ומצנפת הזהות או דומות לסמלי הראשון לציון". במכתב נכתב כי "היה ולא תענה לדרישה זו במלואה ובמועדה, הנהלת וועד העדה הספרדית תראה עצמה חופשית לנקוט בכל הליך משפטי ו/או תורני וכן פנייה לערכאות המוסמכות ולרשויות הציבוריות לשם הפסק ההטעיה הציבורית".

28
גלימה או לגלימה, זה מוזר כי כאשר חוזרים אחורה בהיסטוריה הרי צורת לבוש זו היה נהוג אצל הרבנים הראשיים הספרדים, דמות רשמית סמכותית, לא סיגנון לבוש לקהל הרחב, וגם, אצל האחרים וכל לבוש שהוא המפאר הצורה שלהם לאחרים, מה זה מוסיף לפנימיות ועבודת השם התמימה!? מה הפנימיות שלנו! למה להדגיש עוד ועוד הלבוש כמטר
אהרון
אסור להוריד לו
איש באמונתו ילבש
27
לפי דעתי, זה זלזול בכבוד הרב הראשי וזה ליצנות, וגזל דעת.על הכל הוא יתן דין וחשבון
אני
26
כל מי שזועק דעת תורה דעת תורה לא שמענו שום רב שיוצא נגד במלחמה כמותכם, רק פוליטיקאים ואנשי תקשורת. למה? כי הם יותר חכמים ומבינים שכדאי לשתוק מול ליצנות מהסוג הזה, והזיוף יעשה את שלו - בעצמו
מה נסגררררר
25
זה גלימה! לבוש! הלוואי והיו כותבים תובעים ועושים רעש מעניינים של פנימיות ורוחניות דרך ארץ ומידות. וואיי וואיי מסכנים נפגעו.
דור בן מריומה
24
שמא זה ניסיון של אלא הרוצים לפרק את עולם התורה?לזרוע בלבול בציבור?לערער את מוסד הרבנות הראשית?
דני
23
ואללה, ממש חיכוי מוצלח...קופי פסט... ומה לא חוקי בזה? זה חא זיוף תעודת הרב הראשי... כולו תחפושת רק מזכיר לנו כמה אנשים מחופשים וצבועיים
רחל
22
למה בעצם מתייחסים אליו שמישהו יסביר לי? תתעלם - וזה יעלם
סחבק
21
"בענווה של מנצחים, מודה הרב ציונוב שר השלום לכל מי שהטיח בו ביזיון. הוא מקבל בתודה את 'דורון המצוות' והתורה שעברו אליו מכוח דבריהם, ורואה בכך הזדמנות לקבל את תורתם ולהפכה לזכות הרבים."
היכן האמת נמצאת?
20
משפטית הם לא יכולים לעשות כלום. כל אחד יכול לחבוש את הכובע והגלימה.
יטס
19
חחחחחח.... מצפצף עליכם!!!
ציונוב

