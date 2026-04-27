"והיית רק למעלה"

תיעוד מרגש: מרן הגר"ע יוסף זצ"ל להגר"ז כהן: "העבירו אותך כבר לתל אביב?" | צפו

יממה לאחר בחירתו לרבה הראשי של תל אביב, נחשף תיעוד מרגש מביקורו של הגר"ז כהן אצל מרן זצ"ל • בשיחה קצרה מתעניין מרן היכן הדיין החדש מכהן  (חרדים)

צפו בתיעוד (צילום: אוצרות מרן)

יממה לאחר שנבחר לכהן פאר כרבה הראשי של תל אביב-יפו, נחשף תיעוד וידאו מרגש מביקורו של הגאון רבי זבדיה כהן במעונו של מרן פוסק הדור זצוק"ל.

בתיעוד נראה הגר"ז כהן נכנס לקבל את ברכתו של מרן לאחר תפילת שחרית. מרן מתעניין בדיין שנכנס שנים קודם לכן לתפקידו: "איפה אתה?", והגר"ז משיב: "בתל אביב". "תל אביב כבר? העבירו אותך?", שואל מרן בהפתעה, והגר"ז מאשר כשברקע מרן מברך אותו "והיית רק למעלה".

כפי שדווח ב'כיכר השבת', הגר"ז כהן מונה לדיין לבקשתו המפורשת של מרן זצוק"ל. בהמשך הדרך, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מינה אותו לכהן כראב"ד תל אביב, ומהר מאוד הפך לדיין הבכיר שאחראי בטיפול בתיקים המורכבים ביותר של ממזרות ויוחסין.

אתמול נבחר הגר"ז כהן ברוב קולות של 37 מתוך 64 חברי גוף הבוחר לכהן פאר כרבה הראשי של תל אביב-יפו. הוא זכה לתמיכה רחבה מגדולי ישראל, בראשם הראשונים לציון.

המשרה שזכה בה הגר"ז כהן היא זו שבה כיהן מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בעבר, ומחצית מרבני תל אביב לאורך ההיסטוריה המשיכו והפכו לרבנים ראשיים לישראל. הגר"ז כהן נכנס ללשכתו במועצה הדתית בתל אביב לאחר שמונה שנים שבהן העיר נותרה ללא רב ראשי.

2
בניגוד לאחרים כל כולו צניעות ראוי מאוד
נני
1
איש צנוע ומעלי
לל

