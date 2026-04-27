כיכר השבת
זעם בציבור החרדי

שבוע אחרי חגיגות יום העצמאות; העבודות על הר מירון הופסקו כליל | כך זה נראה

מכה אנושה להכנות להילולת ל"ג בעומר, פיקוד העורף החמיר את ההנחיות באזור קו העימות והגביל את ההתקהלות ל-1,500 איש בלבד • כוחות משטרה פשטו אתמול (ראשון) על ההר ועצרו את הקמת התשתיות • בציבור החרדי זועמים: "רק לפני שבוע חגגו עצמאות בכל הארץ ללא הגבלה" • כך זה נראה בשטח (חרדים)

הפסקת העבודות במירון (צילום: דוד כהן - פלאש 90)

בזמן שאלפי פועלים, עסקנים ואנשי לוגיסטיקה עבדו מסביב לשעון כדי להכשיר את הר מירון לקליטת רבבות העולים בל"ג בעומר, נחתה אתמול (ראשון) הבשורה הדרמטית שטרפה את כל הקלפים. בתום הערכת מצב ביטחונית מחמירה בפיקוד העורף, הוחלט על שינוי מדיניות ההתגוננות ועל הגבלת התקהלות באזור קו העימות, החלטה שמשמעותה אחת: ביטול מתווה ההילולה המתוכנן.

עם קבלת ההודעה, פשטו כוחות המשטרה על מתחם הציון ועצרו באופן מיידי את כל העבודות להקמת התשתיות, הבמות ומאהלי האירוח שהיו בעיצומן. הטרקטורים דממו, והפועלים ההמומים עזבו את האתר.

ההחלטה, שהתקבלה בקבינט המצומצם בראשות ראש הממשלה, קובעת כי האירועים במירון יתקיימו השנה במתכונת סמלית בלבד ובהשתתפות עד 1,500 איש. הרקע הרשמי להנחיה הוא החשש מאירוע רב נפגעים (אר"ן) עקב שבריריות הפסקת האש מול לבנון והמשך שיגורי הרקטות לאזור הצפון.

עם זאת, ההחלטה מעוררת זעם עצום ותסיסה בקרב הציבור החרדי. בשיחות עם 'כיכר השבת', מצביעים עסקנים על האבסורד שבתזמון:

"איך ייתכן שרק לפני שבוע חגגו את יום העצמאות בכל רחבי המדינה, עם במות בידור והתקהלויות ענק של מאות אלפים ללא שום הגבלה, ודווקא כשמדובר בהילולת הרשב"י 'נזכרים' בפיקוד העורף להחמיר הנחיות?".

נכון לשעה זו, סימני שאלה כבדים מרחפים מעל קיום ההילולה השנה. המתווה המסתמן מדבר על הדלקה מרכזית אחת בלבד של האדמו"ר מבאיאן תחת מגבלה קשיחה של עד 1,500 שוהים בכל המתחם בו זמנית.

עשרות אלפי יהודים מכל רחבי הארץ והעולם, שכבר הזמינו כרטיסים ותכננו את הגעתם לציון הקדוש, נמצאים כעת בחוסר ודאות מוחלט. האם ההר ייסגר הרמטית? כיצד יחולקו אישורי הכניסה המעטים?

אנחנו נמשיך לעקוב ולדווח כאן ב'כיכר השבת' על כל התפתחות בדרמה שמרעישה את העולם היהודי.

הפסקת העבודות במירון (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
מירוןל"ג בעומרפיקוד העורף

0 תגובות

6
איך כבר עשרות אלפים הזמינו כרטיסים
גמני רוצה
5
ביבי נתניהו היה חייב לעשות הכול כולל עצירת המלחמה שההילולה תצא לפועל. פתיחת המלחמה המטופשת מול איראן לפני פורים ופסח ומירון אולי תחרוץ את גורלו של ביבי והוא לא יהיה יותר ראש ממשלה.
דניאל
אינפנטיל...
אורח לרגע
4
ליבי ליבי על מאיר פרוש שנה שלימה של השקעה יורדת לטימיון, שלא לדבר על הנזק הכספי הכבד של כל העוסקים במלאכת הקודש,הרב יוסף דייטש והצוות המסור המקום ינחם אותם.
נוחי
חבל שלא עסק בעוד משהו... בשביל אירוע של יום בשנה לא מחזיקים ח"כ (שר? מה הוא היום בכלל...)
אורח לרגע
3
מדינה עם סולם ערכים עקום. על צפירה, שמקפיצה אנשים כשכבר כולם על הקצה - חס ושלום !!!!! לחשוב לבטל
אני
2
מישהו כאן מאמין שהם לא רוצים לדפוק את החרדים ולהתעלל בהם? יש יותר שקוף מזה שהם רק מחפשים איפה להציק ולעשות לנו רע? ברור שיהיה צבא שלם שבאלימות זוועתית ישמור על החיים שלנו. ברור שהביטול יגרום לסכנת נפשות בלתי נתפשת של הליכה בהרים וכו׳. מדינה של גהינום!!! ברור שרבי שמעון לא ישתוק לכם!!
חיים
1
צריך לחזור למתווה שהיה נהוג עד לפני 30 שנה באים למירון מתפללים במשך כמחצית השעה ומיד נוסעים חזרה ללא אוכל מוגזם ללא ריקודים סוערים ומראה אצטדיוני של אולמות ענקיים ומיותרים, וזה כנראה גם מה שרוצה רבי שמעון שכידוע כשבאים לציון זה אחרי הזמנה של הצדיק הטמון שם אבל אם לא נותנים להגיע כנראה ש....
משה

