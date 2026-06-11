בירושלים כמו בירושלים – אין רגע דל של מנוחה: בין הפגנה סוערת אחת למשניה, נראה כי הבירה לא מפסיקה לייצר מוקדי חיכוך, והפעם מדובר בחזית דרמטית ורגישה במיוחד שיוצאת לרחובות, המלחמה על כבוד המתים וסדרי הקבורה.

בצל הסערה ההלכתית והציבורית המתרחבת סביב בניית מנהרות הענק לקבורת שדה תת-קרקעית מתחת לבית הקברות הקיים בהר המנוחות, נערכה השבוע עצרת מחאה המונית ורוויית מתח בסמוך למשרדי החברא קדישא בשכונת 'זכרון משה' בירושלים.

בעצרת, שנערכה ברחוב המבי"ט, השתתפו רבנים בולטים, דיינים, מורי הוראה וקהל גדול של תושבים ומפגינים שהגיעו למחות על מה שהם מכנים "פגיעה חמורה בקודשי ישראל ובמסורת הדורות".

המפגינים והרבנים מחו בתוקף על כך שהחברא קדישא מובילה, לטענתם, רפורמה חדשה ופסולה בסדרי הקבורה המקובלים מאז ומעולם. הטענה המרכזית שמסעירה את הרוחות היא כי מנהרות הקבורה החדשות נחפרות ומתוכננות ישירות מתחת לקברים קיימים ושמורים, דבר המעורר שאלות הלכתיות חמורות וחשש כבד לפגיעה פיזית והלכתית במנוחת העולמים של הנפטרים.

המארגנים מבהירים כי מדובר רק ביריית הפתיחה של המאבק, וכי אם העבודות במנהרות ההר לא יוקפאו לצורך בדיקה הלכתית מקיפה, השלב הבא של המחאה יורחב למוקדים נוספים.