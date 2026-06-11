כיכר השבת
לא ימיש מתוך האוהל

בצל אימת המעצרים | הפוסק הנערץ חיזק את בחורי צאנז במעונו

בעיצומה של התקופה הסוערת וחשש בני התורה לצאת לרחובה של עיר, זכו תלמידי ישיבת צאנז, בראשות בנו של האדמו"ר, להתקבל בברכה במעונו של מרא דארעא קדישא, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, אשר חיזקם ועודדם "לא להיפתות לעצות היצר, להמשיך בצבא ה'" • תיעוד מרומם (חרדים)

הרב מאיר משולם הלברשטאם אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

תורה בטהרה בצל הרדיפה: בימים טרופים אלו, כאשר עולם התורה ניצב בפני טלטלה עזה ובני הישיבות חשים את אימת השלטונות ברחובות העיר מחשש שמא ייעצרו ויימצאו את עצמם מאחורי חומות הכלא הצבאי בשל עוונם היחיד: בחירתם להישאר נאמנים לצבא ה' ולהגות בתורה – זכו קבוצה נבחרת של בחורי חמד מישיבת צאנז המעטירה לשעה של קורת רוח רוחנית מרוממת.

בחורי  זכו לעלות ולהתקבל במעונו של מרא דארעא קדישא, , במעון קודשו בעיה"ק בירושלים, כדי לשמוע דבר ה' ולקבל את ברכת קודשו להמשך עלייה בתורה וביראת שמיים.

בראש משלחת הבחורים עמד הרה"צ רבי מאיר משולם הלברשטאם, בנו של האדמו"ר מצאנז.

לבקשת בן האדמו"ר, נשא הגר"מ שטרנבוך בפניהם דברות קודש קצרים חוצבי להבות אש, בהם עמד על החובה הקדושה המוטלת על בחורי הישיבות בדורנו.

"להמשיך בצבא ה' ולא להיפתות"

בדבריו, חיזק הגר"מ שטרנבוך את לבבם של הבחורים ואמר כי עליהם לעמוד איתנים ולא להיפתות בשום אופן לעצת היצר הרע המנסה לקרר את הלומדים, אלא להמשיך לשקוד על התורה והעבודה בכל העוז, שכן הם אלו המגנים על הדור. הפוסק בירכם בחמימות כי יזכו להמשיך להגות בתורה ומתוך כך לזכות לגדל דורות ישרים, יראים ושלמים כרצון ה'.

בסיום שיחת הקודש, זכו כלל הבחורים לעבור לפני הקודש להתברך בכל מילי דמיטב להמשך הצלחה בתורה ויראת שמיים בדרך המסורה לנו מדור דור.

הרב מאיר משולם הלברשטאם אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הרב מאיר משולם הלברשטאם אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הרב מאיר משולם הלברשטאם אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הרב מאיר משולם הלברשטאם אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הרב מאיר משולם הלברשטאם אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

בחורי ישיבההרב משה שטרנבוךהרב מאיר משולם הלברשטאם

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

לא ימיש מתוך האוהל

|

סערת חוק לימוד תורה

||
9

עקף את כל המחסומים

||
3

עומסי תנועה כבדים במרכז

||
12

כותרות היום בכיכר 

||
1

בשל חתונת צאצאי המנהיגים

||
88

לא גיוס ולא רכבת

||
4

סֵדֶר הֲלָכָה

|

אזהרה חריפה

||
6

חזיתית נגד המשרד

||
9

כשמכתיבים השקפה | דעה

||
32

חיים באיזי

|

האמת שלי, הפחד שלהם

||
7

"פגע בי"

||
6

"כוח עזר אדיר"

|

פרטים ותמונות חדשות

||
9

הלחץ מהמלחמה שבפתח

||
2

תיעוד מרגש וסקירה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר