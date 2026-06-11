יו"ר ש"ס אריה דרעי דיבר באירוע על חוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש (רביעי) בכנסת ואמר כי "זה כמו לחוק חוק על ברית מילה", וכי "הכל בגלל היועמש"ית המרשעת ושופטי בג"צ 'העליונים' שרדופים את עולם התורה".

דרעי תקף את המתנגדים לחוק ואמר כי "חוק יסוד לימוד התורה שהעברנו אתמול, אומר שלומדי התורה תורמים תרומה משמעותית לעם ישראל. זה לא דבר פשוט? זה לא דבר מובן?". דרעי הוסיף ותהה: "לא חלמנו בכלל שנצטרך לחוקק את זה, זה כמו לחוקק חוק על ברית מילה. זה דבר פשוט כל כך. מה כל קיומנו בארץ הזאת אם לא בזכות התורה? מה החזיק את עם ישראל? כל ילד מבין את זה".

דרעי התייחס לביקורת נגדו על כך שביקר בכלא את הבחורים העצורים ואמר: "היו כאלה שתקפו אותי: איך העזתי ללכת לבקר את "העריקים"? השם ירחם! "עפרא לפומיהו" (עפר לפיהם). לומדי תורה, שמוסרים את נפשם על לימוד התורה הם "עריקים"? הכל בגלל היועמש"ית המרשעת ושופטי בג"צ 'העליונים' שרדופים את עולם התורה" האשים דרעי בחריפות.

דרעי אף התייחס לטענות כאילו בש"ס מזניחים את החיילים ואמר: "אנחנו לא צריכים הוכחות מה זה חיילים. כמה אנחנו מתפללים עליהם. אין אצלנו הספרדים מישהו שאין לו במשפחה שלו חייל. התנועה שלנו, ש"ס, היא מספר 3 או 4 אם אני לא טועה, במעטפות הכפולות".

בצל ההפגנות והחסימות; הזמר בנצי שטיין חולץ בדרך לא דרך בדרכו לשמח חתן וכלה חיים רוזנבוים | 19:07

דרעי סיפר: "כשביקרתי השבוע את העצורים בכלא הצבאי, ראיתי את הצוות של החיילים שם, אני לא צריך לנחש מה הם מצביעים. כולם יראי שמיים, כולם ספרדים, אוהבי תורה, מכבדי התורה. רואים עליהם".

דרעי תקף בחריפות את המתנגדים לחוק ואמר: "אני מתפלא על אלה שיש להם כיפה על הראש, שהם המובילים של הסנקציות והרדיפה נגד עולם התורה, ה' ירחם! אי אפשר להבין את זה. אין לזה שום הסבר. איך הם לא מבינים מה זה לומדי התורה? על החילונים אני לא מתפלא, הם לא יודעים מה זה תורה".

"ולכן", הוסיף דרעי, "אתמול היינו חייבים לעשות את המחאה הזאת, העברנו את חוק יסוד לימוד התורה, ובעז"ה נעביר אותו גם בקריאה הראשונה וגם שנייה וגם השלישית".

עוד אמר דרעי כי המעצרים של לומדי התורה, הם "קטרוג גדול על עם ישראל". לדבריו, "כשאנחנו מוקפים באוייבים, כשהאיראנים והחיזבאללה כל היום חושבים איך לכלות את עם ישראל. אנחנו צריכים הרבה זכויות. שנזכה לעצור את כל הסחף הזה. כמה ניסים אנחנו רואים, ולצערנו הרב יש כאלה שלא מעריכים את לומדי התורה ורודפים אותם".