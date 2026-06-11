כיכר השבת
המשפיע משחזר

מדהים: התשובה הבלתי נשכחת של הרבי מליובאוויטש על "החלום של חיי"

המשפיע הנודע הרב אשר פרקש משתף, בפרק השלישי של הסדרה "דברים שלמדתי מהרבי" לקראת יום ההילולא, בתשובה הבלתי נשכחת על "החלום של חיי" | וגם: הברכה החוזרת לבחורים ממרוקו. צפו (חסידות)

הרב פרקש
הרב פרקש

פרק שלישי בסדרה מיוחדת בת ארבעה פרקים לקראת יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש שחל בג' בתמוז - "דברים שלמדתי מהרבי", מאת המשפיע הנודע הרב אשר פרקש.

חסיד שאל את הרבי הרש"ב: "רבי, מהו חסיד?". התשובה שקיבל הפכה לאחת מהיסודות החשובים ביותר בתורת הרבי - "חסיד הוא פנסאי". מדליק פנסי הרחוב, שמסתובב בלילות ומאיר את החושך.

בפרק השלישי של הסדרה משתף הרב אשר פרקש דברים שלמד מהרבי על:

🔹 הסיפור המופלא של הדו-שיח בין הרבי הרש"ב לחסיד — והפירוש העמוק של הרבי לכל פרט בו

🔹 מה הרבי כתב לחסיד שביקש "תיקון" על נפילות בעבודת השם — והדרך החדשה שגילה

🔹 הסיפור על רב ניסן נמנוב והברכה החוזרת לבחורי מרוקו: "שיהיו נרות להאיר"

🔹 "טובה פעולה אחת מאלף הנחות" — להתעסק עם האור במקום עם החושך

🔹 התשובה הבלתי נשכחת של הרבי על "החלום של חיי" — והמסר המופלא: "נתתי לך את הגפרור"

הרב אשר פרקש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר