פרק שלישי בסדרה מיוחדת בת ארבעה פרקים לקראת יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש שחל בג' בתמוז - "דברים שלמדתי מהרבי", מאת המשפיע הנודע הרב אשר פרקש.

חסיד שאל את הרבי הרש"ב: "רבי, מהו חסיד?". התשובה שקיבל הפכה לאחת מהיסודות החשובים ביותר בתורת הרבי - "חסיד הוא פנסאי". מדליק פנסי הרחוב, שמסתובב בלילות ומאיר את החושך.

בפרק השלישי של הסדרה משתף הרב אשר פרקש דברים שלמד מהרבי על:

🔹 הסיפור המופלא של הדו-שיח בין הרבי הרש"ב לחסיד — והפירוש העמוק של הרבי לכל פרט בו

בצל ההפגנות והחסימות; הזמר בנצי שטיין חולץ בדרך לא דרך בדרכו לשמח חתן וכלה חיים רוזנבוים | 19:07

🔹 מה הרבי כתב לחסיד שביקש "תיקון" על נפילות בעבודת השם — והדרך החדשה שגילה

🔹 הסיפור על רב ניסן נמנוב והברכה החוזרת לבחורי מרוקו: "שיהיו נרות להאיר"

🔹 "טובה פעולה אחת מאלף הנחות" — להתעסק עם האור במקום עם החושך

🔹 התשובה הבלתי נשכחת של הרבי על "החלום של חיי" — והמסר המופלא: "נתתי לך את הגפרור"