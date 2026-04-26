אחרי שלושה בנים מול ספר התורה הפתוח: הזמר הישראלי המפורסם קרא שם לבתו הטרייה במזל טוב! הזמר אביב גפן עלה לתורה בבית הכנסת בשכונת מגוריו צהלה בתל אביב - וקרא שם לבתו שנולדה לפני כשבוע וחצי: מון רות גפן | מדובר בבת ראשונה שנולדה לגפן אחרי שלושה בנים - הבת הטרייה והבן ג'ון שנולד לפני כשנה וארבעה חודשים מהם מרעייתו הנוכחית שרון קאופמן איתה התחתן לאחר שהתגרש משני פרידן ממנה יש לו שני בנים - דילן ואליוט (ברנז'ה, ציצית)

