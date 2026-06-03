כיכר השבת
בְהֵיכָלוֹ אוֹמֵר כָּבוֹד

ההדמיה המוארת שהפתיעה את הרב הספרדי: ההיכל המפואר שייבנה בפרדס כץ

המונים נטלו חלק השבוע בשמחת בר המצווה לבנו של מייסד קהילת 'היכל השם' בבני ברק | בשולחן המזרח הוצבה הדמיית ענק מוארת של בית המדרש החדש שייבנה בפרדס כץ, אשר הצליחה להפתיע את רב הקהילה הגר"י משדי | במהלך השמחה נחשף כי לקראת חנוכת המבנה, הרב צפוי להעתיק את מגוריו לסמיכות הקהילה | צפו בגלריה (חרדים)

שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)

שמחת בר המצווה לבנו של הרב אלעד חדד, ממייסדי קהילת 'היכל השם' בבני ברק, הפכה למפגן מרגש של הוקרה מטעם בני הקהילה. לצד שולחן הכבוד הועמדה הדמיה מרהיבה ותלת ממדית, מוארת כולה, של תבנית בניין היכל בית המדרש הגדול ההולך ונבנה בימים אלה בשכונת פרדס כץ בעיר.

בית המדרש החדש, אשר עתיד להתנוסס לתפארה, מיועד לשמש כמשכן קבע לקהילתו של הגאון רבי יוסף משדי, רב קהילת 'היכל השם'. הרב, שהופיע בשמחה, התרגש עד עומק נשמתו למראה הדמיית הבניין המפואר העומד על תילו. במהלך המאורע ציין אחד הנוכחים בפני הקהל כי לקראת חנוכת הבית, ועל פי התוכניות המסתמנות, צפוי הגר"י משדי להעתיק את מגוריו ולהתגורר בסמיכות ממש למבנה הקהילה החדש. צעד זה עורר שמחה רבה בקרב הנוכחים, שכן כיום מתגורר הרב בקצה השני של העיר ומגיע למקום פעם בשבוע בלבד, ובעתיד הקרוב יוכלו בני הקהילה כולה ליהנות מאורו ומאמרי פיו לאורך כל ימות השבוע.

רגע מרגש נוסף נרשם במהלך השמחה, כאשר הוגש לאבי חתן המצוות, הרב אביעד חדד, דורון דרשה ייחודי, בית מזוזה גדול ומהודר עם קלף מיוחד, אשר מיועד להיקבע בהיכל התורה החדש שנבנה בימים אלו.

בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של רבנים וראשי ישיבות, ובראשם רב הקהילה ואב"ד מדרש הוראה הגר"י משדי, הגר"א זכותא רב צפון בני ברק, והגר"י יפת ראש מוסדות 'המאורות', לצד אישי ציבור, עסקנים וקהל רב שהביט בהתפעלות ובהתרגשות במבנה המרשים ההולך ונרקם בפאתי העיר.

שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
שמחת בר המצווה לבן הר"א חדד (צילום: יהודה רוזנבאום)
בר מצווההמאורותהרב יהורם יפתהרב יוסף משדיקהילת היכל השם

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