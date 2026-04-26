ברגע שאחרי הרגע האחרון, התקיים היום (ראשון) בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא הילולת רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר במירון. על פי הדיווחים, ראש הממשלה והשרים התנגדו לקיום ההילולה במתכונתה המורחבת, ואילו השר מאיר פרוש וצוותו צידדו בקיום ההילולה כמתכונתה.

גם הפרויקטור, יוסי דייטש, תמך בעמדת השר פרוש. מנגד, ראש הממשלה דחף להחלטה על אירוע מצומצם של אלפים בודדים, ההחלטה הסופית תתקבל הערב בקבינט המצומצם.

על פי הציטוטים שיצאו מהפגישה, השר פרוש והפרויקטור דייטש טענו ל'אפליה' נגד האירועים החשובים של המגזר החרדי, והביאו 'הוכחות' לכך מהעובדה שהתקיימו משחקים המוניים בחיפה וכן אירועי יום העצמאות בירושלים.

ההתעקשות של נציגנו לקיום ההילולה בזמן מלחמה, כאשר זירת לבנון פעילה ובועטת (ואף גובה מחירים כבדים לצערנו) - היא יותר מתמוהה. הר מירון מרוחק מרחק אווירי של 9.5 קילומטר מגבול לבנון - מי יכול לקחת את הסיכון שחיזבאללה לא יטווח חלילה את החוגגים בהר?

גם ההיאחזות בטענה "שיש הפסקת אש עם איראן" היא היתממות מעושה - כל דרדק חש את ההתחממות מול איראן, ויעידו על כך כמויות הנשק ומטוסי התדלוק האמריקניים שממשיכים לזרום לישראל.

אך נדמה שהנקודה כאן יותר עמוקה, והיא שאלת האחריות. נתניהו, בצעד מתבקש, מבין את האיום הביטחוני מצפון בזמן ההילולה - ולכן אינו מוכן לקחת אחריות על סיכון שכזה. האם נציגנו מוכנים לקחת את האחריות? האם במקרה של פגיעה או אסון בזמן ההילולה השר או הפרויקטור יעמדו בשער בת רבים ויקחו אחריות על מה שקרה?

נדמה שהנציגים החרדים נוקטים ב'שיטת הבג"ץ', לאמור: דורשים סמכויות נרחבות אבל לא טיפה של אחריות. כנראה שהנציגים שלנו מפחדים לקחת אחריות ומחפשים להטיל אותה על הממשלה והעומד בראשה.

הגיע הזמן שאנחנו כציבור חרדי נכריז: אנחנו מודעים לסכנות והסיכון, ובצעד של לקיחת אחריות אנו מודיעים על ביטול ההילולה במתווה שעלול להפוך לזירת אסון המונית.

בימי הקורונה הציבור החרדי חגג את ל"ג בעומר ברחבי הערים ובחצרות בתי הכנסת - בצורה מושלמת להפליא. גם השנה אפשר להסתפק במתכונת הקהילתית, תוך תפילה ותקווה שנזכה לחגוג את ההילולה ללא מניעות ושלל מרעין בישין.

מנגד, בגלל שאנחנו תומכים בלקיחת אחריות של החרדים, מן הראוי שהקהילות שממש מוכרחות לקיים את ההילולה כפי ראות עיניהם - למרות הסכנה הברורה - יתחייבו במפורש שהם לוקחים אחריות על עצמם, ובכל מקרה שיתרחש חלילה אסון בזמן ההילולה, המדינה לא תטפל בהם ולא תשלם להם אגורה של פיצויים.

הגיע הזמן שלנו כמגזר צומח לקחת אחריות על עצמנו. בהצלחה לנו.