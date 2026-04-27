סערת ביטול הילולת הרשב"י במירון

פרוש ודייטש צפויים להתפטר; "אין היגיון שבמשחק כדורגל לא הוטלו הגבלות - ובמירון מתנהלים אחרת"

פרויקטור ההילולה במירון, יוסי דייטש, צפוי להתפטר מתפקידו בשל החלטת ראש הממשלה נתניהו לבטל את ההילולה המסורתית בל"ג בעומר במירון - ובמקומה לקיים אירוע סמלי ומצומצם | גם ח"כ מאיר פרוש צפוי להסיר אחריות מניהול האירוע | יוסי דייטש בשיחות סגורות: "המתווה הנוכחי אינו רלוונטי עבורנו" (חדשות)

פרוש ודייטש בהר מירון

פרויקטור הילולת ל"ג בעומר במירון, יוסי דייטש, צפוי להתפטר מתפקידו בשל החלטת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבטל את ההילולה המסורתית ובמקומה לקיים אירוע סמלי ומצומצם בהשתתפות של עד 1,500 חוגגים.

במהלך הימים האחרונים סברו השר לשעבר ח"כ מאיר פרוש ודייטש כי יש לקיים הילולה רחבה יותר ולא להסתפק באירוע סמלי, בהתחשב למצב השגרה ברוב הארץ.

גם במהלך הדיונים המצומצמים עם ראש הממשלה, פרוש הבהיר כי לא צריך לבטל את ההילולה וכי במידה ויוחלט על ביטולה הרי שהוא יסיים את תפקידו בנושא מירון ויסיר כל אחריות מהאירוע.

בפגישות עם קציני המחוז הצפוני, שהתקיימו בימים האחרונים, הסביר דייטש: "אני יודע לנהל הילולה, להיערך להמונים בהר, לדאוג שהכל יעבור בעזרת ה' בשלום ובבטחה, אני לא יודע לנהל אי קיום של הילולה, אין לי מה לתרום במצב כזה".

בשיחות סגורות שהגיעו לידי 'כיכר השבת', אמר יוסי דייטש כי "ההחלטה שהתקבלה ביום חמישי בלילה נחתה עלינו כרעם ביום בהיר. אמרתי לראש הממשלה, אין שום הסבר הגיוני לכך שבעוד שבאירועים של העדה הדרוזית נכחו כ-15 אלף איש בשבת, או במשחק של מכבי חיפה, לא הוטלו שום הגבלות – במירון מתנהלים אחרת.

"כשנתקבלה ההחלטה ביום חמישי, לא היו שום מגבלות במירון או בצפון הארץ, ובכל זאת, בשבת האחרונה הגיעו למעלה מעשרת אלפים איש ולא נותרה דירה אחת פנויה ביישוב. אין שום הצדקה להחלטה על הגבלות כעת".

דייטש הוסיף ואמר: "אתם לא מבינים מהי מירון עבור הציבור. בשנת 2024 ראינו עשרות אלפי אנשים צועדים ברגל מצפת, דרך כרמים ושדרות – ולא מדובר בילדים, אלא באנשים בני 80. אתם לא מבינים את המשמעות של המקום, מהי מירון ומהו רבי שמעון עבור אותם אנשים שמחכים לזה שנה שלמה.

"אנחנו יודעים כיצד לנהל את ההילולה בצורה מכובדת, ולכן המתווה הנוכחי אינו רלוונטי עבורנו".

ל'כיכר השבת' נודע כי המהלך של יוסי דייטש להתפטר מתפקידו נעשה בתיאום עם ח"כ מאיר פרוש, שמינה אותו לפרויקטור ההילולה לפני ארבע שנים. פרוש, שלא מכהן כשר, הבהיר אתמול בפגישה עם רה"מ כי לא ישתף פעולה עם מתווה ההגבלות.

כפי שדווח מוקדם יותר ב'כיכר השבת', בהחלטה דרמטית שתשנה את פני ל"ג בעומר השנה, הכריע ראש הממשלה לבטל את הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון במתכונתה המסורתית. במקום ההילולה הגדולה, בה משתתפים מידי שנה מאות אלפי מתפללים, יתקיים אירוע מצומצם וסמלי בלבד עד 1,500 משתתפים.

ההחלטה המלאה

ההחלטה התקבלה בתום דיון מכריע עם בכירים במערכת הביטחון ובפיקוד העורף, ולאחר דיון בקבינט המצומצם. מזכיר הממשלה יוסי פוקס עדכן על החלטת נתניהו וכתב: "הרקע להחלטה החשש מאירוע רב נפגעים בשל שבריריות הפסקת האש מול לבנון, קרבת האתר לגבול לבנון, שיגור רקטות לאזור וקושי בפינוי נרחב ובזמנים רלוונטיים של משתתפי ההילולה".

גורם בכיר שנכח בהתייעצות אמר ל'כיכר השבת': "מדובר בסכנת נפשות, מספיק שחיזבאללה ישגר רקטה אחת לעבר מירון, האזעקה שתופעל במקום עלולה להוביל לבהלה ולאסון נורא, לכולם ברור שאחרי אסון מירון הנורא והמחיר הכבד - לא לקוחים סיכונים, שלום הציבור קודם להכל, ונשמרתם מאוד".

12
עדיף שיתפטרו עכשיו מאשר אחרי שיפטרו אנשים
אביגדור
11
עם כל הכאב וקלות היתר לסגירת האתר, זו לא הפעם הראשונה שזה קרה. אפשר לשכוח את האסון שבו נהרגו מעל 40 יהודים יקרים, ושנה לאחריה היה סגור, וגם בקורונה? אם המצב הבטחוני קשה, גם אין הגנה ל 1,500 משתתפים.
מישהו
גם ככה החסידים שולטים בלג בעומר במירון אז רק להם כואב תראו מתוך ה 1500 מי יהיה רשאי לעלות רק המקורבים שלהם
11111
10
כל מה שפרוש עושה בממשלה, זה רק פרויקט מירון..... אולי עכישו יתחיל לעזור לכלל עם ישראל וציבור שולחיו- כי הרי התפנה לו זמן
שמשון
ממש ככה . יכול לטפל ביוקר הדיור . ביוקר המחיה . רק מירון מירון מירון...?? כי זה המצביעים התמימים שלו ..
שיע
9
מי שחושב שאפשר להתעלם מפיקוח נפש איננו אחראי!
יעקב
8
לשים סוף לפארסת "חלוקת המיליונים השנתית למקורבים".. ואחת ולתמיד להשקיע בתשתיות קבועות ככה לא היה כל הבלגאן...
ירושלמי אדוק
7
פרוש חזק ואמץ, אנא אל תתפטרו מה נעשה בלעדיכם חייבים לקיים את ההילולה במירון ובזכות רבי שמעון הכל יעבור בשלום,בנפשנו הדבר.
מנחם
6
פרעוש יתפטר ..אוי ואבוי מה נעשה ....נוירא ואויום ..
שיע
5
אם הם היו ראשי הממשלה גם הם היו מבטלים את האירוע קצת אחריות החיזבאללה יודע בדיוק מה קורה במירון ביום הזה ואי אפשר להשוות מקרים בימים האחרונים הפסקת האש הולכת ומתרחקת והסיכוי לטילים הרבה יותר מלפני כמה ימים. קצת אחריות לא תזיק
יחיאל
4
איזה השוואה גרועה כל אירוע מתרחש במצב המוני כמה שעות רשב"י כמה ימים עד שבוע
אחד
חוץ מזה משחקי הכדורגל לא התקיימו בצפון, באזור כ"כ מסוכן! ובזמן שהיה אסור התקהלות גם משחקי הכדורגל התקיימו ללא קהל!
השוואה לא הגיונית!
3
הפיטורים שלכם מאוחרים איבדתם את עולמכם. הייתם צריכים לעשות זאת מזמן כשפגעו במעונות והאברכים. אף אחד לא יילך להצביע.
יעקב

