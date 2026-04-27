פרויקטור הילולת ל"ג בעומר במירון, יוסי דייטש, צפוי להתפטר מתפקידו בשל החלטת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבטל את ההילולה המסורתית ובמקומה לקיים אירוע סמלי ומצומצם בהשתתפות של עד 1,500 חוגגים.

במהלך הימים האחרונים סברו השר לשעבר ח"כ מאיר פרוש ודייטש כי יש לקיים הילולה רחבה יותר ולא להסתפק באירוע סמלי, בהתחשב למצב השגרה ברוב הארץ.

גם במהלך הדיונים המצומצמים עם ראש הממשלה, פרוש הבהיר כי לא צריך לבטל את ההילולה וכי במידה ויוחלט על ביטולה הרי שהוא יסיים את תפקידו בנושא מירון ויסיר כל אחריות מהאירוע.

בפגישות עם קציני המחוז הצפוני, שהתקיימו בימים האחרונים, הסביר דייטש: "אני יודע לנהל הילולה, להיערך להמונים בהר, לדאוג שהכל יעבור בעזרת ה' בשלום ובבטחה, אני לא יודע לנהל אי קיום של הילולה, אין לי מה לתרום במצב כזה".

בשיחות סגורות שהגיעו לידי 'כיכר השבת', אמר יוסי דייטש כי "ההחלטה שהתקבלה ביום חמישי בלילה נחתה עלינו כרעם ביום בהיר. אמרתי לראש הממשלה, אין שום הסבר הגיוני לכך שבעוד שבאירועים של העדה הדרוזית נכחו כ-15 אלף איש בשבת, או במשחק של מכבי חיפה, לא הוטלו שום הגבלות – במירון מתנהלים אחרת.

"כשנתקבלה ההחלטה ביום חמישי, לא היו שום מגבלות במירון או בצפון הארץ, ובכל זאת, בשבת האחרונה הגיעו למעלה מעשרת אלפים איש ולא נותרה דירה אחת פנויה ביישוב. אין שום הצדקה להחלטה על הגבלות כעת".

דייטש הוסיף ואמר: "אתם לא מבינים מהי מירון עבור הציבור. בשנת 2024 ראינו עשרות אלפי אנשים צועדים ברגל מצפת, דרך כרמים ושדרות – ולא מדובר בילדים, אלא באנשים בני 80. אתם לא מבינים את המשמעות של המקום, מהי מירון ומהו רבי שמעון עבור אותם אנשים שמחכים לזה שנה שלמה.

"אנחנו יודעים כיצד לנהל את ההילולה בצורה מכובדת, ולכן המתווה הנוכחי אינו רלוונטי עבורנו".

ל'כיכר השבת' נודע כי המהלך של יוסי דייטש להתפטר מתפקידו נעשה בתיאום עם ח"כ מאיר פרוש, שמינה אותו לפרויקטור ההילולה לפני ארבע שנים. פרוש, שלא מכהן כשר, הבהיר אתמול בפגישה עם רה"מ כי לא ישתף פעולה עם מתווה ההגבלות.

