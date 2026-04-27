סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין תוקף בחריפות, בריאיון בואלפן 'כיכר השבת', את החלטת בג"ץ להורות לממשלה להפעיל סל סנקציות נוסף נגד לומדי התורה. הריאיון המלא ישודר הערב ב'כיכר השבת'.

"תרשה לי להיות מופתע מהפסיקה הזו, איזו הפתעה", השיב השר לוין בציניות. "אני בכלל חשבתי שבג"ץ יגן על זכויות האדם, ישמור על זכויות הילדים, בוודאי על התינוקות, לא ינסה להוריד אנשים מתחת לקו העוני, ישמור על הזכות של חופש התנועה. אני כמובן אומר את כל זה בציניות גדולה".

השר לוין המשיך והטיח ביקורת חריפה במערכת המשפט: "בג"ץ ומערכת המשפט בכלל הם פועלים במטרה אחת והגיע הזמן שאנשים ייראו את הדבר הזה - הם פועלים במטרה לטשטש את זהותה היהודית של מדינת ישראל. זה מה שקורה בפועל, ניסיון להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה, ניסיון לעקור מהמרחב הציבורי סממנים יהודיים".

כזכור, שופטי בג"ץ בראשות המשנה לנשיא השופט נועם סולברג דרשו מהממשלה להחיל רשימת סנקציות משמעותיות נגד לומדי התורה שלא מתגייסים לצה"ל, לרבות ביטול הנחה בארנונה, ביטול הנחות בתחבורה הציבורית, מניעת זכאות ל'דירה בהנחה' וסבסוד מעונות יום.

"וצריך להגיד עוד דבר", הוסיף שר המשפטים בתקיפות: "גם יחס מפלה שבא לידי ביטוי בכל תחום, מאכיפת החוק ועד הנושאים האלה, כלפי ציבור חרדי, ציבור דתי וציבור ימני אל מול ציבורים אחרים".

לוין הוסיף: "עובדה שאת בג"ץ לא מטריד בכלל שיש המוני משתמטים שלומדים באוניברסיטאות ומקבלים סבסוד מלא מהמדינה, זה מבחינתם בסדר גמור".