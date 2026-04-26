כיכר השבת
טרגדיה בלתי נתפסת

"ראתה את הפצועים ושאלה אם הוא שם": כך התוודעה בת זוגו של עידן הי"ד לנפילתו 

דובר צה"ל התיר לפרסום היום כי סמל עידן פוקס ז"ל, לוחם שריון בן 19, נפל בקרב בדרום לבנון | משפחתו מספרת בכאב כי בת זוגו של עידן, המשרתת כתצפיתנית, ראתה בעיניה את ההתרחשות בזמן אמת | "היא ראתה את הפצועים ושאלה אם עידן שם. אמרו לה שלא, אבל הייתה לה תחושה שכן, היא בשוק כמו כולנו״ (בארץ)

עצב וכאב שאין לו סוף נפל היום על משפחת פוקס בפתח תקווה עם היוודע על מותו בקרב של בנם יקירם סמל עידן הי"ד. עידן פוקס בן ה-19 היה לוחם בגדוד 77 בעוצבת "סער מגולן" (7), והוא נפל מפיצוץ רחפן נפץ בדרום . בתקרית נפצעו קצין לוחם ושלושה לוחמים נוספים באורח קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני וקל.

דודו של סמל פוקס, שלומי ערה, סיפר ל-ynet כי בת זוגו של עידן - המשרתת כתצפיתנית - ראתה בזמן אמת את מותו של בן זוגה. הדוד סיפר: "יש לו בת זוג שהיא תצפיתנית, ומיום שהוא נכנס ללבנון הם תיאמו מתי ייצאו יחד. היום בבוקר היא ראתה את האירוע כתצפיתנית".

לדבריו, "היא ראתה את הפצועים ושאלה אם עידן שם. אמרו לה שלא, אבל הייתה לה תחושה שכן. בדיעבד מסתבר שהיא ראתה את הבן זוג שלה, שהיא כל כך אהבה והוא אהב אותה, נהרג בלבנון. היא בשוק כמו כולנו״.

פוקס התגורר בשכונת פסגת הדר בפתח תקווה והיה בוגר תיכון "בן גוריון" בעיר. עיריית פתח תקווה הודיעה כי היא נערכת להעניק למשפחת פוקס-ערה סיוע באמצעות גורמי המקצוע המוניציפליים. בשלב זה טרם פורסם מועד הלווייתו.

​ראש העיר, רמי גרינברג, ספד ללוחם ומסר כי "אני משתתף בצערם הכבד של המשפחה על נפילת הבן, האחיין והנכד, גיבור ישראל, החייל עידן פוקס ז"ל". גרינברג הוסיף בדבריו כי "אנו משתתפים בצער הכבד של המשפחה. יהי זכרו ברוך".

5
מה הכוונה " בת זוגו"?
חיים
המיועדת להיות אשתו
שכל
4
כאב שאין לו סוף
נועה
3
השם יקום דמו בחור חמד כואב נורא השם ינחם את המשפחה היקרה
כואב
2
כמה צער כמה כאב לב על עוד יהודי, על פנים כאלב יפות, ה' תרחם על עם ישראל
יהודיה
1
דייי ה' ישמור איזה ילד יפה ורך... נמאס כבר למה עדיין יש שם חיילים שיואילו חיל האוויר להפציץ את כל האיזור וליצור איזור חייץ כבר
יאיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

