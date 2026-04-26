עצב וכאב שאין לו סוף נפל היום על משפחת פוקס בפתח תקווה עם היוודע על מותו בקרב של בנם יקירם סמל עידן הי"ד. עידן פוקס בן ה-19 היה לוחם בגדוד 77 בעוצבת "סער מגולן" (7), והוא נפל מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. בתקרית נפצעו קצין לוחם ושלושה לוחמים נוספים באורח קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני וקל.

דודו של סמל פוקס, שלומי ערה, סיפר ל-ynet כי בת זוגו של עידן - המשרתת כתצפיתנית - ראתה בזמן אמת את מותו של בן זוגה. הדוד סיפר: "יש לו בת זוג שהיא תצפיתנית, ומיום שהוא נכנס ללבנון הם תיאמו מתי ייצאו יחד. היום בבוקר היא ראתה את האירוע כתצפיתנית".

לדבריו, "היא ראתה את הפצועים ושאלה אם עידן שם. אמרו לה שלא, אבל הייתה לה תחושה שכן. בדיעבד מסתבר שהיא ראתה את הבן זוג שלה, שהיא כל כך אהבה והוא אהב אותה, נהרג בלבנון. היא בשוק כמו כולנו״.

פוקס התגורר בשכונת פסגת הדר בפתח תקווה והיה בוגר תיכון "בן גוריון" בעיר. עיריית פתח תקווה הודיעה כי היא נערכת להעניק למשפחת פוקס-ערה סיוע באמצעות גורמי המקצוע המוניציפליים. בשלב זה טרם פורסם מועד הלווייתו.

​ראש העיר, רמי גרינברג, ספד ללוחם ומסר כי "אני משתתף בצערם הכבד של המשפחה על נפילת הבן, האחיין והנכד, גיבור ישראל, החייל עידן פוקס ז"ל". גרינברג הוסיף בדבריו כי "אנו משתתפים בצער הכבד של המשפחה. יהי זכרו ברוך".