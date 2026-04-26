כיכר השבת
בן 19 בלבד

הותר לפרסום: החייל עידן פוקס הי"ד, נפל בקרב בדרום לבנון

לוחם צה"ל עידן פוקס הי"ד נפל בקרב במהלך הלחימה מול ארגון טרור חיזבאללה בדרום לבנון | פוקס ז"ל, היה תושב העיר פתח תקווה והתגורר בשכונת הדר, הודעה נמסרה למשפחתו (חדשות)

3תגובות

​לוחם צה"ל עידן פוקס הי"ד נפל בקרב במהלך הלחימה מול ארגון טרור חיזבאללה בדרום לבנון, כך הודיע מוקדם יותר (ראשון) ראש העיר פתח תקווה, הודעה שקיבלה מאוחר יותר את אישור דובר צה"ל. הודעה רשמית על מותו נמסרה למשפחתו.

סמל עידן פוקס (Idan Fooks), בן 19, מפתח תקווה, היה לוחם בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7).

לפי הודעת דובר צה"ל, עידן ז"ל נהרג מפגיעת כטב"ם. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה, ושני לוחמים באורח בינוני וקל.

​פוקס התגורר בשכונת פסגת הדר בפתח תקווה והיה בוגר תיכון "בן גוריון" בעיר. עיריית פתח תקווה הודיעה כי היא נערכת להעניק למשפחת פוקס-ערה סיוע באמצעות גורמי המקצוע המוניציפליים. בשלב זה טרם פורסם מועד הלווייתו.

​ראש העיר, רמי גרינברג, ספד ללוחם ומסר כי "אני משתתף בצערם הכבד של המשפחה על נפילת הבן, האחיין והנכד, גיבור ישראל, החייל עידן פוקס ז"ל".

​גרינברג הוסיף בדבריו כי "אנו משתתפים בצער הכבד של המשפחה. יהי זכרו ברוך".

דרום לבנוןהותר לפרסום

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
השם יקום דמו
אנונימי
2
ברוך דין האמת שתבוא הגאולה כבר!!
אערא
1
מדוע עדיין יש מדיניות ההכלה בזמן שחיזבאללה שולח כטבמים ורקטות? צריכים ליגרום להם לחשוב פעמיים אם לישלוח כטבמים ורקטות, אך צריכים לרצות את אדון טראמפ גם במחיר חיי חיילנו
השם יקום דמו

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר