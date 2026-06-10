ניחום האבלים של מקלב בבית משפחת יערי

מי שהגיע אמש (שלישי) לניחום האבלים בבית משפחתו של הלוחם אוהד יערי הי"ד, שנפל במהלך שירותו בלבנון, הופתע לגלות הרכב מנחמים שלא רואים בכל יום אצל משפחות הנופלים. לצד יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב הגיעו לנחם את המשפחה שורה של דמויות בולטות מהעשייה החרדית והדתית באזור המרכז.

בין המנחמים נמנו אפי בן גד וחבר מועצת העיר רחובות שי קזיוף, הממונה על החינוך, הנוער והצעירים החרדים בעיר; הרב שרגא אלפר, נציג המפלגה בראשון לציון, ובנימין אלפר המנהל את הרשות החרדית בעיר; אלדד גדסי, הממונה על המועצה הדתית בראשון לציון; נתנאל גרטנר, מנהל מרכז הנוער החרדי בעיריית ראשון לציון. בניחום השתתף גם הרב שניאור אשכנזי, תושב ראשון לציון, מבכירי המרצים והרבנים בישראל ומוסר שיעור פרשת שבוע הנחשב לאחד הגדולים בעולם.

ניחום האבלים של מקלב בבית משפחת יערי

מערכת קשרים רבת שנים

מאחורי ההשתתפות הרחבה עומדת היכרות רבת שנים בין בני משפחת יערי לבין אנשי העשייה הציבורית והתורנית באזור. אחיו של אוהד פועלים במשך שנים בתחומי התרבות התורנית והעשייה הקהילתית, מקיימים קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם מוסדות, קהילות ונציגי ציבור חרדים, והפכו לדמויות מוכרות בקרב רבים מהפעילים שהגיעו השבוע לבית המשפחה.

במהלך הביקור שוחחו המשתתפים עם בני המשפחה על דמותו של אוהד הי"ד, הצעיר במשפחה, ועל הערכים שעליהם גדל. לצד הכאב הגדול על נפילתו, סיפרו בני המשפחה על רוח הנתינה, האחריות והמסירות שאפיינו אותו.

ניחום האבלים של מקלב בבית משפחת יערי

"לא מדובר בקשר שנוצר בעקבות הטרגדיה"

המשתתפים בניחום ציינו כי דווקא בתקופה שבה נדמה לעיתים כי הפערים בין המגזרים הולכים ומעמיקים, המעמד בבית משפחת יערי המחיש מציאות אחרת לחלוטין. סביב שולחן אחד ישבו נציגי ציבור חרדים, אנשי חינוך, רבנים ופעילים קהילתיים, שבאו לחלוק כבוד למשפחה שאיבדה את היקר לה מכל.

הם מספרים כי לא מדובר בקשר שנוצר בעקבות הטרגדיה, אלא במערכת יחסים ארוכת שנים שנבנתה סביב עשייה משותפת למען הקהילה, החינוך והתרבות התורנית בערי המרכז. "הגענו לא בגלל תפקיד או כותרת", אמר אחד הנציגים. "הגענו כי מדובר במשפחה יקרה ומוערכת שרבים מאיתנו מכירים מקרוב כבר שנים".

ביקור הניחומים מצטרף לשורת רבנים ואישי ציבור מכל החוגים והמגזרים שהשתתפו בהלוויה מוקדם יותר השבוע - עדות נוספת להערכה הרבה לה זוכה משפחת יערי, שמצליחה בעשייתה הציבורית והיומיומית לחבר קהילות שונות, הרחק מאור הזרקורים.

כזכור, ח"כ מקלב יצא השבוע בנאום חריף במליאת הכנסת כנגד המעצרים של לומדי התורה ודרש לקדם את פיזור הכנסת מיידית. עם זאת, הוא מצא את הזמן להגיע לנחם משפחה שאיבדה את בנה בשירות המדינה - צעד שמדגים את הקשרים האנושיים שמתקיימים מעבר לכותרות הפוליטיות.