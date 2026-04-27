המשטרה הצבאית ביצעה לפנות בוקר (שני) מעצר של תלמיד ישיבה מביתו בשכונת גילה בירושלים, בעקבות צו מעצר שיצא נגדו בשל אי התייצבות בלשכות הגיוס. המעצר מגיע יממה בלבד לאחר החלטת בג"צ להטיל סנקציות מחמירות על לומדי תורה והדרישה מהמשטרה לשתף פעולה באכיפה.

על פי הדיווחים מארגונים העוסקים בסיוע ל"עריקים" חרדים, תלמיד הישיבה נעצר בשעות הבוקר המוקדמות מביתו ונלקח לכלא צבאי, שם צפוי להעמיד בפני שופט. זהותו של הבחור טרם פורסמה.

המעצר מגיע לאחר שבועות ארוכים שהמשטרה הצבאית נמנעה מלעצור תלמידי ישיבות וכעת נרהא כי גל המעצרים חודש.

המעצר מתרחש על רקע החלטת בג"ץ מאתמול בנושא הסנקציות נגד לומדי התורה, שבה מתחו השופטים ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה. בג"ץ קבע כי על המשטרה לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה של הצבא במעצר תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס.

המשנה לנשיא השופט נועם סולברג כתב בהחלטה: "דומה כי המשטרה אינה פועלת על-פי חובתה להפעיל את סמכויותיה, ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי. זאת לא ניתן לקבל; חובה על המשטרה לסייע לרשויות האכיפה של הצבא, ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס גם על בני הציבור החרדי".

השופט סולברג הוסיף והדגיש: "לא למותר לציין, כי המסר החברתי העולה מכך שהמשטרה נמנעת מלפעול דווקא כלפי מי שמנסים לסכל את פעולות האכיפה, באמצעות הפרות סדר רחבות – בבחינת 'חוטא יוצא נשכר' – הוא מסר שלא ניתן להשלים עמו".

בהחלטה צוטטו דברי איוב: "אין לקבל מצב שבו 'אִישׁ זְרוֹעַ – לוֹ הָאָרֶץ' ו'כל דאלים – גבר'". בג"ץ התייחס למצב כ"הפרת חוק המונית, מוּדעת ומתמשכת" מצד לומדי התורה.