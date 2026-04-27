מירון תשפ"ה (צילום: חיים טויטו)

בהחלטה דרמטית שתשנה את פני ל"ג בעומר השנה, הכריע ראש הממשלה בנימין נתניהו הלילה (בין ראשון לשני) לבטל את הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון במתכונתה המסורתית. במקום ההילולה הגדולה, בה משתתפים מידי שנה מאות אלפי מתפללים, יתקיים אירוע מצומצם וסמלי בלבד עד 1,500 משתתפים.

ההחלטה התקבלה בתום דיון מכריע עם בכירים במערכת הביטחון ובפיקוד העורף, ולאחר דיון בקבינט המצומצם. מזכיר הממשלה יוסי פוקס עדכן על החלטת וכתב: "הרקע להחלטה החשש מאירוע רב נפגעים בשל שבריריות הפסקת האש מול , קרבת האתר לגבול לבנון, שיגור רקטות לאזור וקושי בפינוי נרחב ובזמנים רלוונטיים של משתתפי ההילולה".

גורם בכיר שנכח בהתייעצות מסר ל'כיכר השבת': "מדובר בסכנת נפשות, מספיק ש ישגר רקטה אחת לעבר מירון, האזעקה שתופעל במקום עלולה להוביל לבהלה ולאסון נורא, לכולם ברור שאחרי אסון מירון הנורא והמחיר הכבד - לא לקוחים סיכונים, שלום הציבור קודם להכל, ונשמרתם מאוד".

בצעד שקבר למעשה את הסיכויים האחרונים לקיום ההילולה במתכונת רגילה, הודיע דובר אמש כי בתום הערכת מצב בפיקוד העורף הוחלט על שינוי מדיניות ההתגוננות ועל הגבלת התקהלות באזור קו העימות. באזור ההנחיה קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה תחול מגבלת התקהלות של עד 1,500 איש.

הר מירון מרוחק מרחק אווירי של 9.5 קילומטר בלבד מגבול לבנון, והחשש הוא שחיזבאללה יטווח את החוגגים בהר. בנוסף, הקושי בפינוי נרחב של מאות אלפי משתתפים במקרה של תקיפה או אזעקה, מהווה סיכון ממשי לאירוע רב נפגעים.

רבי אלימלך בידרמן בהדלקה ל"ג בעומר (צילום: דוב בער הכטמן)

מעמדי הדלקה יועברו לירושלים

בעקבות ההחלטה, מעמד ההדלקה המרכזי של המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן לא יתקיים השנה בגזרת מירון. בשל המצב הביטחוני המורכב בצפון והמגבלות המחמירות על הר מירון וסביבתו, הוחלט כי הלהבה הגדולה תעלה השנה בלב ליבה של ירושלים, בצומת הרחובות ירמיהו ושמגר.

9
החלטה מחייבת
איתמר
האם את חגיגות העצמות גם ביטלו?
מסכים
חגיגות יום העצמאות לא היו בצפון
אני
8
צריך להשמיד את לבנון וכן לקיים את ההילולה במירון. כותרת מוזרה
הפוך גוטה הפוך
7
העיקר ביום העצמאות היה מותר איןלאיש הזה כבוד לדת בשום צורה
רוני
ביטלו אזעקות שבת ולא אזעקות יום השואה והזכרון...נלחמו בקפצונים בפורים אבל פיצוצי יום העצמות לא בוטל
יותר מזה
6
עדיף שהיה נולך לישיבות...
לא חבל על גל הכסף שבושקע שם?
5
נתניהו מקבל תמיד החלטות נכונות ....אבל רק כהוא מחליט ותנאי שהעירו אותו .... הנה באסון מירון למה לא החליט? כי לא העירו אותו ..... חחחחחחחחחחחח איש מטומטם ....... מענין שיש שמשוים את נתניהו למשה רבינו כנראה בגלל ששניהם בעלי מידת ענווה גדולה חחחחחחחחחחחחח אתם יודעים למה חחחחחחחחח כותבים כך? זה התחלה ש
james
4
ראש ממשלת הונאת קץ האנושות...
שלומי
3
הכל בהשגחה פרטית לפני אסון מירון רצו לבטל את ההילולה בגלל הקורונה כולם כעסו ובגלל המחאה החזירו את הילולה ואז....
זה מה שהקב"ה רוצה
אין קשר...התעוררו להשקיע במירון רק אחרי האסון
נונו
2
אבל הרי רק לפני חצי שנה הוא אמר שהאיום של חיזבאאלה הוסר לדורות . חחחחח.
חיים
1
מי התיר ללכת למירון ולהסתכן? האמת שזו שאלה לרבנים, וטוב היה עושה לו היה מתייעץ בנושא עם רבנים.
אחת
מעניין שביום העצמות הכל היה רגיל....חיזבלה אז היה צדיק?
מסכים

