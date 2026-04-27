היקף האבטחה סביב הנשיא טראמפ יעבור הערכה מחדש בעקבות תקרית ירי במלון וושינגטון הילטון, שחשפה פערי תיאום משמעותיים וזמני פינוי איטיים של בכירי הממשל, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

​גורמי אכיפת חוק בארצות הברית בוחנים כעת את העמקת היקף האבטחה סביב הנשיא דונלד טראמפ, לאחר שחמוש הצליח להתקרב באופן מדאיג לאירוע של איגוד כתבי הבית הלבן.

התקרית, שאירעה כזכור במוצאי שבת, עוררה שאלות נוקבות לגבי יכולתו של החשוד, קול תומאס אלן מקליפורניה, לעקוף את טבעות האבטחה ולהגיע סמוך לאולם בו שהו הנשיא, שרי קבינט וחברי קונגרס.

​על פי ממצאי החקירה הראשוניים, אלן הצליח לעקוף את מערך האבטחה הבסיסי בעצם זה שהזמין חדר במלון מספר ימים לפני האירוע.

השאלה המתבקשת ביותר היא: איך ייתכן שניתן היה להזמין חדרים במלון, בו בעת שהאדם המאובטח עלי אדמות שוהה באותו בניין?

בערב הארוחה הוא רץ על פני המאבטחים כשהוא חמוש במספר כלי נשק, ונעצר רק בקו ההגנה האחרון לפני הקומה התחתונה בה נערך האירוע. הכשל המרכזי שנחשף הוא העובדה שאורחים נדרשו לעבור במגנומטרים רק בכניסה לאולם עצמו, בעוד שהגישה למלון הצריכה כרטיס בלבד.

בדיקה שנערכה לאחר האירוע חשפה כי חלק מהנוכחים אף ניסו להיכנס עם כרטיסים משנה שעברה.

​"השירות החשאי הולך להצטרך למצוא דרך לאבטח טוב יותר מלונות גדולים, מה שעלול להוות אי-נוחות לאורחי המלון ולמלון עצמו", הסביר ביל גייג', לשעבר בצוות התקיפה הנגדית של השירות החשאי.

הנשיא טראמפ עצמו התייחס למבנה המלון במסיבת עיתונאים מאולתרת ואמר כי המקום הוא "לא בניין מאובטח במיוחד". ביקורת חריפה עוד יותר הגיעה מהחשוד עצמו, שכתב במניפסט שפרסם: "ציפיתי למצלמות אבטחה בכל פינה, חדרים מצותתים, סוכנים חמושים כל 10 רגל, גלאי מתכות בלי סוף. מה שקיבלתי (מי יודע, אולי הם מותחים אותי!) זה כלום".

​מעבר לחדירת החמוש, האירוע חשף חוסר תיאום בין הסוכנויות השונות האמונות על אבטחת האח"מים.

ניתוח תיעוד מהזירה העלה כי בעוד שטראמפ פונה מהבמה תוך כ-30 שניות, לשרים אחרים נדרש זמן רב בהרבה; שר הבריאות רוברט פ. קנדי ג'וניור פונה לאחר 100 שניות, ואילו מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר ההגנה פיט הגסת' פונו רק כעבור 150 שניות מהירי.

דון מיהאלק, סוכן בכיר לשעבר, ציין כי "אני בטוח שהשירות יחזור ויבחן מחדש את המבנה שם, וכנראה ירחיב את ההיקף עוד יותר עכשיו, בגלל מה שקרה".

​האירוע הנוכחי החזיר לסדר היום את דרישת גורמי הימין להקמת אולם אירועים ייעודי ומאובטח בשטח הבית הלבן, פרויקט שנעצר לאחרונה בצו בית משפט. לנוכח שרשרת המחדלים, גורמים רשמיים צופים כי השינוי המיידי יהיה הרחקת גלאי המתכות והרחבת שטחי הסטריליות סביב מקומות אירוח ציבוריים של הנשיא.