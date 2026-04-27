משטרת קנדה חוקרת אירוע תקיפה חמור שהתרחש בבוקר שבת האחרון סמוך למרכז הקהילתי הספרדי "קהילה סנטר"בעיר וון שבאונטריו.

על פי דיווח באתר YWN, מדובר בתקיפה על רקע אנטישמי מובהק לכאורה, כאשר גבר יהודי שהיה בדרכו לתפילת שחרית הותקף באלימות לעיני בנו הקטן.

האירוע החל בשעה 09:35 בבוקר, כאשר חשוד בעל חזות מזרח-תיכונית ניסה להיכנס למבנה המרכז הקהילתי. מאבטחים שהיו במקום זיהו את התנהגותו כחשודה, ולאחר שהודה כי אינו מתכוון להתפלל, מנעו ממנו את הכניסה למקום.

בעת שעזב את שטח המרכז, השליך החשוד דפים שנראו כדפי תהילים, פעולה שהוסיפה למתח הרב סביב נוכחותו במקום. מיד לאחר מכן הוא חסם את נתיב הליכתו של יהודי שהלך עם בנו לכיוון בית הכנסת. כשהמתפלל ניסה לעקוף אותו ולהמשיך בדרכו, החשוד חבט בו בפניו מאחור.

למרבה המזל, הקורבן לא נזקק לטיפול רפואי משמעותי ולא סבל מפציעות חמורות, אולם האירוע הותיר זעזוע עמוק בקרב הקהילה המקומית, במיוחד לאור העובדה שהתקיפה בוצעה בשבת בבוקר בלב שכונה יהודית שקטה.

משטרת מחוז יורק הודיעה כי היחידה לפשעי שנאה מעורבת באופן פעיל בחקירה, וקראה לציבור לסייע באיתור החשוד. עד כה לא בוצעו מעצרים בפרשה, והחוקרים בודקים מצלמות אבטחה באזור כדי להתחקות אחר מסלול בריחתו של התוקף.

גורמי אכיפת החוק הדגישו כי הם מתייחסים בחומרה רבה לכל גילוי של אלימות המכוון נגד קהילות דתיות, וכי האבטחה סביב מוסדות יהודיים באזור תוגברה בעקבות התקרית המדאיגה.

ראש עיריית וון, סטיבן דל דוקה, התייחס לאירוע וכינה אותו "מטריד ביותר". לדבריו, הגנה על תושבי העיר היהודים נותרה בעדיפות עליונה עבור העירייה והמשטרה. הוא הוסיף כי בתקופה בה האנטישמיות ושנאת היהודים נמצאות במגמת עלייה, יש לגלות ערנות מוגברת ולעשות כל שניתן כדי לתמוך בקהילה היהודית ולהבטיח את שלומה. הצהרה זו מצטרפת לקריאות דומות מצד ארגונים יהודיים בקנדה, המדווחים על תחושת חוסר ביטחון גוברת בקרב הקהילה בתקופה האחרונה.

גם בפדרציה היהודית של טורונטו רבתי הגיבו לאירוע והביעו הקלה מכך שהקורבן לא נפגע באורח קשה, אך הזהירו כי התקיפה משקפת דפוס נמשך של אלימות אנטישמית המופנית כלפי הקהילה. בארגון ציינו כי ככל שאירועים כאלה הופכים לשכיחים יותר, הם שוחקים את הביטחון הציבורי ואת מרקם החיים המשותף בקנדה. הקהילה המקומית בוון נחשבת לאחת הקהילות היהודיות הגדולות והתוססות באזור, ואירועים מסוג זה מעוררים חשש כבד בקרב המתפללים והנהלת המוסדות התורניים בעיר.