משטרת מחוז 71 בברוקלין עצרה השבוע חשוד בתקיפה חמורה של ילד יהודי בן 5 בשכונת קראון הייטס בברוקלין, שכונת מעוזם של חסידי חב"ד, בה מתגוררות אלפי משפחות חרדיות.

האירוע התרחש לפני מספר שבועות, ב-6 במרץ למניינם, ועורר דאגה רבה בקרב הקהילה החרדית המקומית. המעצר בוצע בעקבות חקירה מאומצת שנשענה על תיעודים חזותיים ואיסוף מודיעין שטח שבוצע על ידי ארגון ה'שומרים', אשר עבד בשיתוף פעולה הדוק עם יחידת הבלשים של המשטרה.

התקיפה, שתועדה במצלמות אבטחה והופצה ברשתות החברתיות, מוגדרת על ידי הרשויות כ"תקיפה ללא התגרות".

בסרטון שפורסם השבוע נראה הילד צועד לתומו על המדרכה ברחוב הומה בשכונה, כאשר מולו מופיע גבר הלבוש במעיל כהה עם קפוצ'ון.

ברגע המפגש, התוקף נראה מניף את ידו בתנועה סיבובית חדה וחובט בעצמה בראשו של הילד. מעוצמת החבטה הילד נהדף לאחור ונראה מבוהל, בעוד החשוד אינו עוצר לרגע וממשיך בצעידה מהירה הרחק מהזירה.

מיד לאחר האירוע, החלו מתנדבי ארגון ה'שומרים' בסריקה שיטתית של מצלמות אבטחה בבתי עסק ובבתים פרטיים לאורך מסלול הבריחה המשוער של החשוד. כך דווח באתר קראון הייטס אינפו.

פעולות אלו אפשרו למתנדבים להתחקות אחר תנועותיו בזמן אמת כמעט, עד לזיהוי רגע עלייתו לרכבת התחתית באחת התחנות הסמוכות לזירה. המידע הטכנולוגי והתיעודי הועבר לבלשי המשטרה, שפתחו במצוד שהסתיים השבוע עם איתור החשוד ומעצרו.

החשוד, ניתן להניח, חשב שיוכל להיעלם בתוך המולת הרכבת התחתית, אך לא לקח בחשבון שמתנדבי ה"שומרים" יבצעו סריקה טכנולוגית מהירה ושיטתית של מצלמות האבטחה לאורך כל נתיב הבריחה שלו. ה"טעות" הזו שלו אפשרה למשטרה לקבל "קצה חוט" מדויק על המקום שבו עלה לרכבת, מה שהפך אותו למטרה מזוהה וקלה לאיתור עבור הבלשים, במקום עוד פנים אלמוניות בתוך המערכת.

במשטרה ובארגון ה'שומרים' מדגישים כי שיתוף הפעולה בין גופי הקהילה למערכת אכיפת החוק הוא כלי קריטי בסיכול פשיעה בשכונות המעורבות בברוקלין. מעצר זה מצטרף לשורה של פעולות אכיפה נגד אירועי אלימות ברחובות השכונה, כאשר גורמי הביטחון המקומיים פועלים להגברת הנוכחות והעירנות בקרב התושבים כדי למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד.