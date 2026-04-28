במהלך פעילות מבצעית של שוטרי תחנת בית שמש, לוחמי יס"מ ומג"ב, נעצרו במהלך היממה האחרונה שלושה חשודים - תושבי בית שמש בגילאי 32 ו-41, בהם רב בישיבה בעיר, בחשד למעורבות בתקיפת חייל חרדי המשמש כמתנדב משטרה.

השלושה, כך לפי המשטרה, חשודים ב"אירוע תקיפה" שאירע בעיר במהלך סוף השבוע האחרון.

ראשיתה של החקירה, בדיווח שהתקבל במשטרה בליל שבת אודות תקיפת אדם על ידי מספר מעורבים, שלפי החשד גרמו לקורבן לחבלות בפניו, והוא נזקק לטיפול רפואי.

התקיפה בבית שמש הופנתה כלפי חייל חרדי המשמש כמתנדב משטרה ופועל לעידוד גיוס בתוך המגזר החרדי.

עם קבלת הדיווח על התקיפה, פתחה המשטרה בחקירה שהובילה לזיהוי החשודים ומעצרם ביממה החולפת, והם נחקרים בתחנת בית שמש. היום יובאו החשודים לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד מחוללי אלימות וכל מי שיבחר להפר את הסדר הציבורי ולפגוע בביטחון הציבור".

בלשכתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מציינים כי מדובר בתחום שבו נרשמה פריצת דרך משמעותית. על פי הנתונים, מאז כניסתו של השר איתמר בן גביר לתפקיד, חלה עלייה דרמטית של כ-300% בגיוס חרדים לשורות המשטרה. הצלחת המהלך, הפכה למטרה עבור גורמים קיצוניים המנסים לעצור את המגמה באמצעות איומים ואלימות.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר כי "אני רואה בחומרה רבה את התקיפה הנבזית של חייל ומתנדב משטרה שכל חטאו הוא פעילות למען גיוס חרדים. המשטרה תפעל באפס סובלנות. העלייה האדירה של 300% בגיוס חרדים למשטרה היא התשובה הניצחת לקיצוניים. לא נאפשר לאף גורם להלך אימים על לובשי מדים ומי שפועל למען המדינה. מי שיפגע בהם, ימצא משטרה נחושה למצות איתו את הדין עד תום".