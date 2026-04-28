כיכר השבת
בתום סקירה חסויה

יו"ר וועדת חוץ וביטחון בהודעה משמעותית: "המשטר האיראני עומד לשלם מחיר כבד מאוד"

יו"ר ועדת חוץ וביטחון קורא לציבור להמשיך בשגרה ולהישאר דרוכים • ההודעה הגיעה בתום סקירה ביטחונית חסויה בוועדה | "להמתין בסבלנות" (פוליטי מדיני)

דיון רגיש בוועדת חו"ב | ארכיון (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט פרסם לפני זמן קצר (שלישי) הודעה דרמטית בתום סקירה ביטחונית חסויה שהתקיימה בוועדה. " עומד לשלם מחיר כבד מאוד", כתב ביסמוט ברשתות החברתיות, תוך שהוא קורא לציבור "להמשיך בשגרה, להמתין בסבלנות ולהישאר דרוכים".

ההודעה מגיעה על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת מול איראן, כאשר ועדת החוץ והביטחון קיימה בימים האחרונים מספר דיונים חסויים בנושא. חברי הוועדה שמעו סקירות מפורטות מנציגי המל"ל, אמ"צ ואמ"ן, שעסקו בהכנות למערכה ובתמונת המצב העדכנית.

ההודעה של ביסמוט

כידוע, ועדת החוץ והביטחון בראשות ביסמוט קיימה לאחרונה דיון חסוי במסגרתו שמעה הוועדה סקירה מודיעינית מבצעית בנושא מבצע "שאגת הארי". חברי הוועדה חתמו על מסמך שו"ס - שומר סוד, והסקירה שניתנה עסקה בהכנות למערכה, בתמונת המצב העדכנית ובהיערכות להמשך.

בנוסף, קיבלה הוועדה סקירה מנציגי פיקוד העורף, במהלכה העבירו חברי הוועדה לנציגי הפיקוד פניות שקיבלו מהשטח. האלוף שי קלפר, אלוף פיקוד העורף, אמר בדיון כי בתרחישים מבצעיים רלבנטיים, פיקוד העורף צפוי להיות זירה מרכזית ומהווה רכיב משמעותי בחוסן של החברה הישראלית.

ח"כ בועז ביסמוט (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

ההודעה של ביסמוט מותירה את הציבור בציפייה למהלכים הצפויים, כאשר הקריאה להמשיך בשגרה ולהישאר דרוכים משקפת את המצב הביטחוני המורכב, אך חשוב להדגיש כי לפני למעלה משבועיים, ביסמוט גם צייץ שהמערכה צפויה להתחדש בקרוב, מה שלא קרה לבסוף.

ועדת חוץ וביטחוןבועז ביסמוטאיראן

