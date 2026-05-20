הדובר של בן גביר מגיב: "די! הפסקנו להיות ילדי כאפות!" // דעה

יש רגעים כדובר שאתה מבין שהם הרבה מעבר לעוד ויכוח בין שרים.

זה כבר לא עניין של ימין ושמאל, ולא עוד מחלוקת על סגנון או ניסוח. זה רגע שמחדד שתי תפיסות עולם שונות לחלוטין על איך מדינת ישראל צריכה להיראות מול אויביה.

הבוקר הזה היה אחד מהרגעים האלה.

בזמן שכוחות הביטחון של מדינת ישראל השתלטו על כלי שיט שניסה להגיע לחופי ישראל במסגרת פרובוקציה מתוכננת היטב, נשמעו שוב אותם קולות ישנים. קולות של לחץ. קולות של התנצלות. קולות שיותר מודאגים מהתמונה שתצא בעולם מאשר מהמסר שיועבר לאויבים שלנו.

ואז אתה מבין כמה ה-7 באוקטובר עדיין לא חלחל אצל כולם.

יש עדיין מי שחושבים שישראל צריכה להסביר את עצמה בלי סוף. להתנצל. להכיל. לרכך. לחשוש איך זה יראה ב־CNN או באולפנים באירופה. כאילו שאם רק נהיה "נחמדים" מספיק - האויבים שלנו יניחו לנו.

אבל המציאות של השנים האחרונות לימדה אותנו משהו אחר לגמרי: במזרח התיכון חולשה לא קונה שקט. היא מזמינה התקפות.

מדינה שלא יודעת להציב גבולות, לאכוף אותם ולהגן על הלוחמים שלה - מאבדת את ההרתעה שלה. וברגע שמאבדים הרתעה, הדרך לפגיעה בביטחון האזרחים קצרה מאוד.