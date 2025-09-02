מה באמת עובר על טראמפ? הכל התחיל ברגליים נפוחות וחבלה ביד 

השמועות סביב מצב בריאותו של הנשיא טראמפ עודן נמשכות, למרות הופעתו בציבור בסוף השבוע שעשתה סוף לשמועות הקודמו על מותו.

הערב, התייחס טראמפ פעם נוספת למצבו הבריאותי בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל, ואמר: "הייתי מאוד פעיל בסוף השבוע".

על השמועות השונות אמר הנשיא שמדובר ב"פייק ניוז", בעוד תיאוריות קונספירציה חדשות מתעוררות.

הכל התחיל באמצע יולי, כאשר אנשים שצפו בתמונותיו של הנשיא גילו קרסוליים נפוחות וחבלה לא מזוהה על ידו של טראמפ.

הבית הלבן מיהר אז להסביר שהנשיא סובל מ'פקקת ורידים', מחלה נפוצה אצל אנשים בני גילו.

הבית הלבן אף פרסם מסמך חתום על ידי רופאו האישי של טראמפ שאישר את הממצאים. במכתב, כתב הרופא שהחבורה על ידו של טראמפ תואמת גירוי קל ברקמות הרכות כתוצאה מלחיצות ידיים תכופות ושימוש באספירין, אותו טראמפ נוטל כחלק מ"משטר מניעה סטנדרטי של פעילות קרדיווסקולרית".

עם זאת, פרשנים בארה"ב טוענים שתיאוריות הקונספירציה לא התחילו על חלל ריק. לפי כתבים שעוקבים אחר פעילותו של הבית הלבן, "לוח הזמנים הציבורי של טראמפ היה מוסתר באופן יוצא דופן" ביום רביעי, חמישי ושישי האחרונים.