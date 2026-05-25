כיכר השבת
מגמה מסוכנת

מחקר מפחיד חושף: יותר ממיליארד בני אדם סובלים מהפרעה מסוכנת

מחקר עולמי חדש מגלה: יותר ממיליארד איש סבלו מהפרעות נפשיות ב-2023 | מדובר בעלייה של 96% מאז 1990, נשים ובני נוער הנפגעים העיקריים (מעניין)

תמונת אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

מחקר עולמי חדש שפורסם לאחרונה בכתב העת הרפואי The Lancet מצביע על כך שהפרעות נפשיות הפכו לאחד ממשברי הבריאות הגדולים בעולם.

לפי הנתונים, בשנת 2023 יותר מ-1.2 מיליארד בני אדם ברחבי העולם התמודדו עם הפרעה נפשית כלשהי, כאשר שיעורי התחלואה נמצאים בעלייה מתמשכת לאורך העשורים האחרונים.

החוקרים מציינים כי מאז שנת 1990 חלה עלייה של כמעט 96 אחוזים במספר מקרי ההפרעות הנפשיות בעולם. לדבריהם, נרשמה עלייה משמעותית במיוחד במקרי חרדה ודיכאון, לצד עלייה בהפרעות אכילה, סכיזופרניה והפרעות התנהגות.

עוד עולה מהמחקר כי נשים נפגעות יותר מגברים, וכי בני נוער בגילאי 15 עד 19 הם מהקבוצות שנפגעו בצורה הבולטת ביותר.

לפי הדוח, ההפרעות הנפשיות הפכו כיום לאחת הסיבות המרכזיות לפגיעה באיכות החיים בעולם, כאשר חלק גדול מהנזק נובע מהשפעה ארוכת טווח על חיי היום יום, התפקוד והיכולת לעבוד ולנהל שגרה תקינה.

החוקרים מדגישים כי הפגיעה קיימת בכל מדינות העולם, ללא קשר לרמת העושר או למערכת הבריאות המקומית, אך במדינות עניות יותר חסרים לעיתים שירותי טיפול ומעקב מספקים. לדבריהם, יש צורך דחוף בהשקעה רחבה יותר בטיפול מוקדם, במניעה ובבניית מערכות תמיכה שיסייעו להתמודד עם המשבר ההולך ומתרחב.

מחקרתחלואהפגיעההפרעות שינהמחלות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר