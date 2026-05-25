מחקר מפחיד חושף: יותר ממיליארד בני אדם סובלים מהפרעה מסוכנת

מחקר עולמי חדש שפורסם לאחרונה בכתב העת הרפואי The Lancet מצביע על כך שהפרעות נפשיות הפכו לאחד ממשברי הבריאות הגדולים בעולם.

לפי הנתונים, בשנת 2023 יותר מ-1.2 מיליארד בני אדם ברחבי העולם התמודדו עם הפרעה נפשית כלשהי, כאשר שיעורי התחלואה נמצאים בעלייה מתמשכת לאורך העשורים האחרונים.

החוקרים מציינים כי מאז שנת 1990 חלה עלייה של כמעט 96 אחוזים במספר מקרי ההפרעות הנפשיות בעולם. לדבריהם, נרשמה עלייה משמעותית במיוחד במקרי חרדה ודיכאון, לצד עלייה בהפרעות אכילה, סכיזופרניה והפרעות התנהגות.

עוד עולה מהמחקר כי נשים נפגעות יותר מגברים, וכי בני נוער בגילאי 15 עד 19 הם מהקבוצות שנפגעו בצורה הבולטת ביותר.

לפי הדוח, ההפרעות הנפשיות הפכו כיום לאחת הסיבות המרכזיות לפגיעה באיכות החיים בעולם, כאשר חלק גדול מהנזק נובע מהשפעה ארוכת טווח על חיי היום יום, התפקוד והיכולת לעבוד ולנהל שגרה תקינה.

החוקרים מדגישים כי הפגיעה קיימת בכל מדינות העולם, ללא קשר לרמת העושר או למערכת הבריאות המקומית, אך במדינות עניות יותר חסרים לעיתים שירותי טיפול ומעקב מספקים. לדבריהם, יש צורך דחוף בהשקעה רחבה יותר בטיפול מוקדם, במניעה ובבניית מערכות תמיכה שיסייעו להתמודד עם המשבר ההולך ומתרחב.