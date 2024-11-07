טיסה שגרתית הפכה לסיוט עבור הנוסע המופתע שחווה התקף זעם מילד שיש לידו | פול לי, נווד דיגיטלי שטס לעיתים תכופות, העלה לפייסבוק סרטון שבו נראה ילד קטן יושב לידו ובועט בו שוב ושוב בטיסה | הסרטון הפך לוויראלי ברשת ועורר תגובות רבות (תעופה)
לאשתי, לה אני נשוי 20 שנה, ישנה בעיה קטנה, כאשר היא מתרגזת היא יכולה לפגוע ולעקוץ אותי והיא יודעת לעשות את זה היטב! עד שהגיע הרגע שלא יכולתי לעמוד בזה | מרדכי רוט בעוד סיפור חשוב על שלום בית (מגזין כיכר)
הצליל המובהק של בכי התינוק יכול לעורר מגוון רגשות אצל ההורים, מדאגה ועד תסכול. הבנת המדע מאחורי בכי התינוק, חיונית לטיפול וההרגעה. ננסה להתעמק בסיבות השונות מאחורי בכי של תינוק, ונחשוף תובנות לגבי רעב, עייפות, אי נוחות והתופעה המסתורית של קוליק (תינוקות).
מי שהייתה מועמדת לתפקיד מנכ"לית משרד המדע והחדשנות, ולבסוף החליטה למשוך את המועמדות, סיפרה ב'רשת 13' על מסע הייסורים שעברה רק בגלל שהיא ימנית ומזרחית. ולבסוף פרצה בבכי יחד עם המראיינת • צפו בדבריה הנרגשים (חדשות)
סוכן הנסיעות הוותיק, שמוליק קרביצקי, התארח בשמחת תורה בעיירת קייט בשם פרסקוט באריזונה; במהלך ההקפות, נכנס למקום יהודי רחוק, וביקש לשיר את השיר המוכר על הסביבון - וכולם פרצו בבכי | טור מרגש (מגזין כיכר)