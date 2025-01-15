בימים האחרונים הופץ תיעוד חריג בו נראה כאוס בטיסה. נוסעים זועמים צרחו לנוכח התת-תנאים במטוס, כאשר הם כלואים בו ללא מיזוג וללא תאורה, במשך שעות ארוכות | בנוסף לעיכוב במטוס, החברה הוציאה טיסה חלופית לאחר 26 שעות, מה שגרם לעיכוב הנוסעים | צפו בתיעוד (תעופה)
בצהרי השבת האחרונה (פרשת ויחי) אדם בריון תושב קרית ספר, ניסה לתקוף באלימות דיין ואב"ד חשוב בעיר | הרקע למעשה המביש: דין תורה שהיה בעבר הקשור למשפחתו של האיש, אך הדיון לא נטה לכיוונם | בנו של אותו אדם בריון החל להתנהג באלימות והילך אימים כלפי הדיין הוותיק שברגע האחרון ניצל (חרדים)