טירוף במונית: הנוסע לא אהב את תשובת הנהג - וזה מה שעשה | צפו

כתב אישום חמור הוגש נגד תושב רמת השרון, בשבעה אישומים שונים, ובקשה למעצרו עד תופ ההליכים המשפטיים. כך פרסמה היום (שלישי) המשטרה. מדובר בחשוד שנעצר לאחר שביצע עבירות אלימות ורכוש בפרק זמן קצר - בין היתר התזת גז פלפל על נהג מונית שסירב לקיים עבורו נסיעה בשל התחייבות מוקדמת, ואיום על מוכר בחנות ירקות, כשסכין גדולה לחיתוך ירקות בידיו, שירצח אותו.

האירוע המחריד התרחש לפני כמעט שבועיים. בתאריך 23.10.25 התקבלו מספר קריאות במוקד המשטרה על חשוד שלפי החשד תקף נהג מונית במרכז העיר רמת השרון.

שוטרים מיהרו להגיע למקום, ואז הבחינו בנהג המונית שנזקק לטיפול רפואי לאחר שגז פלפל, על פי החשד, הותז על פניו.

מחקירה מהירה בשטח עלתה זהותו של החשוד בתקיפה - בן 39 תושב רמת השרון, אשר על פי החשד נמלט מהמקום לאחר האירוע.

השוטרים החלו בפעולות לאיתורו והוא נעצר זמן קצר לאחר מכן. מחקירת המשטרה וכתב האישום עלה כי החשוד, על פי החשד, תקף את נהג המונית לאחר שסירב להסיעו בשל התחייבות לנסיעה אחרת.

בתיעוד מחריד שפרסמה המשטרה נראים רגעי התקיפה. הסאונד בסרטון, שאורכו כשלושים ושלוש שניות, מטושטש, אולם ניתן להבין שמדובר בדיאלוג בין הנוסע לנהג כדי לקיים נסיעה מסוימת. בשלב מסוים בסרטון נשמע הנהג אומר: "מה אתה רוצה לריב איתי בכוח? תכבד". הנוסע שולף גז פלפל ומתיז לעבר הנהג. לאחר מכן עוזב את המונית.

עוד עלה בחקירה כי החשוד היה מעורב, על פי החשד, באירועי אלימות ורכוש נוספים באותו היום ברמת השרון - לרבות גניבת כסף מחנות ירקות.

כאשר דרש המוכר ממנו להשיב את הכסף, השליך החשוד לעברו, על פי החשד, סיגריה דולקת וגרם לפציעתו, תוך שהוא מאיים עליו באמירה כי "אשחט אותך", כשהוא מחזיק בידו, על פי החשד, סכין לחיתוך ירקות.

חקירת המשטרה העלתה כי החשוד היה מעורב, על פי החשד, גם באירועים נוספים בעיר רמת השרון, בהם גרימת נזק לרכוש והפרות של צווי הרחקה שנקבעו בעניינו בבית המשפט.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, ובסוף השבוע האחרון הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום נגדו בעבירות רבות, בהן תקיפה הגורמת חבלה של ממש, גניבה, איומים, הפרת הוראה חוקית והיזק לרכוש במזיד.