חיפושים דרמטיים בנחל מודיעין ( צילום: מנדי אושר יחידת הצלילה זק״א ת״א )

דאגה רבה בקרב תושבי העיר והאזור כולו: כוחות גדולים של כבאות והצלה פועלים בשעה זו (שלישי) בחיפושים קדחתניים אחר נער שעל פי עדויות נסחף בזרם העז של נחל מודיעין, הסמוך לשולי העיר.

האירוע החל עם קבלת דיווח במוקד החירום על שני נערים שנקלעו למצוקה קשה בתוך זרם המים הגועש, לאחר שנסחפו בשיטפון הפתאומי בנחל. על פי העדויות מהשטח, אחד הנערים הצליח במאמצים עילאיים להיחלץ מהזרם ולעלות אל הגדה, אולם חברו נעלם מעיניו בתוך אפיק הנחל. הנער שחילץ את עצמו סיפר בחרדה לכוחות ההצלה כי חברו ניסה בכל כוחו להיאבק בזרם ולצאת מהמים, אך כוחות הטבע גברו עליו והוא נסחף למרחק. מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז ש"י מתחנת מודיעין עילית פועלים בשעה זו בעקבות דיווח על נער כבן 16 שנפל לנחל מודיעין ונעדר. עם קבלת הדיווח הוקפצו למקום כוחות משטרה, יחידות חילוץ, כוחות צה"ל, וכן מסוק מהמערך האווירי של משטרת ישראל לצורך סריקות ואיתור הנער. הכוחות מבצעים סריקות נרחבות בתוואי הנחל ובסביבה.

זירת הסריקות ( צילום: דוברות מד"א )

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 15:07 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על 2 צעירים שנסחפו בנחל סמוך למודיעין עילית. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על צעיר כבן 20 שחולץ מהנחל ולא נזקק לטיפול רפואי. צוותי מד"א מאבטחים רפואית את הסריקות אחר צעיר השני שנסחף בזרם. עדכון בהמשך

מירוץ נגד הזמן וחשכת הלילה עם קבלת הקריאה, הוזנקו למקום צוותי כיבוי וחילוץ ממרחב בנימין, שהחלו בסריקות נרחבות לאורך גדות הנחל ובין הסבכים. בשל מורכבות השטח והסכנה הממשית, הוזעקו למקום כוחות תגבור נוספים ממחוז יהודה ושומרון, וכן לוחמי יחידת 'להבה' – היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים, המתמחה בחילוץ ממים זורמים ובתנאי שטח קשים.

במערכת הביטחון ובכוחות ההצלה מדגישים כי זרימת המים בנחל מודיעין עזה במיוחד בעקבות הגשמים האחרונים, דבר המקשה על פעולות החיפושים. כוחות הביטחון קוראים לציבור הרחב להתרחק מאפיקי הנחלים ומאזורי שיטפונות, המהווים סכנת חיים מיידית.

בשעה זו, עין הציבור נשואה בתפילה לשלום הנער, בתקווה כי כוחות החילוץ יצליחו לאתרו במהרה ולהשיבו אל חיק משפחתו בריא ושלם.