החיפושים אחר בחור הישיבה משה לודמיר ז״ל נמשכו עד לרגע האחרון ממש, במירוץ מתיש נגד תנאי שטח קשים וזרימה עזה. בניגוד לשעות הראשונות, שבהן התקווה עדיין ליוותה כל סריקה, הימים הבאים התאפיינו בעבודה שיטתית, מדויקת וכואבת – חיפוש אחר ממצא בתוך נחל שהשתנה ללא היכר בעקבות השיטפונות.

על פי גורמי החילוץ, כבר בתחילת היום הרביעי הוחלט לשנות גישה. הנחל חולק למקטעים ברורים, וכל צוות קיבל אחריות על קטע מוגדר – כולל מעברי מים תת-קרקעיים, סבכים צפופים ואזורים שבהם הצטבר סחף כבד.

יחידות הצוללים של זק״א ויחידת ״להבה״ נכנסו למים בנקודות שבהן הזרימה נחלשה מעט, בעוד צוותים אחרים סרקו את הגדות והאזורים שמתחת לגשרים.

במקביל, הופעלו רחפנים ומסוק של היחידה האווירית של משטרת ישראל, בניסיון לאתר סימן כלשהו בתוך הערוץ הארוך והבוצי. “זה היה חיפוש מורכב במיוחד”, סיפר אחד המחלצים. “הנחל לא נראה אותו דבר מרגע לרגע. מים עכורים, סחף כבד, גזעים, פסולת – כל תנועה חייבה בדיקה חוזרת”.

הרגע שבו אותרה הגופה הגיע דווקא מתוך עבודה סבלנית ולא מתוך אירוע דרמטי. במהלך סריקה שגרתית של אחד המקטעים, סמוך למתקן אדם, זיהו הכוחות ממצא בתוך ערוץ הנחל. הצוללנים הוזעקו לנקודה, והאזור נסגר מיד. בתוך דקות היה ברור לכל הנוכחים כי החיפושים הגיעו אל קו הסיום הכואב.