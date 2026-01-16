ארבעה ימים של סריקות ללא הפסקה, חלוקת הנחל למקטעים, צוללנים, רחפנים ומסוק – עד לרגע השקט והכואב שבו אותרה הגופה בתוך ערוץ הנחל | עדויות מהשטח מתארות חיפושים סיזיפיים בתנאים קשים ושיתוף פעולה חריג בין כלל הגופים עד הרגע האחרון | תיעוד הרגע בו נמשה משה ז"ל מהמים (חדשות)
אבל כבד בחסידות באיאן: הבחור משה לודמיר ז"ל, מחשובי הבחורים בישיבה של החסידות בעיר מודיעין עילית שנעדר מאז יום שלישי, נמצא ללא רוח חיים לאחר שנסחף בנחל הסמוך לישיבה במזג האוויר הסוער | אביו שהה בחו"ל לצרכי רפואת בן משפחה, וחזר מיד לארץ | שבוע הבא אחותו אמורה להתחתן (דיין האמת)