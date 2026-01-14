כיכר השבת
מחו"ל היישר לנחל מודיעין: אבי הנעדר הגיע לזירה, החיפושים נמשכים • מעייריב

המירוץ נגד הזמן: יממה שניה של חיפושים אחר בן ישיבה שנסחף בנחל מודיעין | גינוי ראשון של נציג חרדי לאירוע האלימות בבני ברק נגד חטיבת חשמונאים | הבכירים מרגיעים: לא בטוח שישראל תותקף - בפיקוד העורף נערכים ליתר ביטחון | תיעוד מיוחד: כשראשי ישיבות נתקעים בטיסה עם קומזיצער חסידי (מעייריב)

היממה השניה

בנחל מודיעין נמשכים החיפושים הקדחתניים אחר תלמיד ישיבת באיאן תושב ביתר עילית שנסחף - כך לפי עדות חברו, בשעות הצהריים המאוחרות אתמול. אביו של הנער ששהה בחו"ל, הגיעה היום לזירת החיפושים. אנא המשיכו בתפילות עבור הנער משה בן רייזל ורד.

הגינוי הראשון

אחרי יממות של שתיקה מצד הפוליטיקאים החרדים, היום עלה לדוכן הכנסת ח"כ ינון אזולאי מש"ס וגינה במילים קשות וחריפות את התנהלות ואת תקיפת הורי לוחמים מחטיבת חשמונאים באירוע בבני ברק מוקדם יותר השבוע. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

השקט שלפני הסערה

בכל ערב מבטיחים "חזאי הביטחון" במדינה ש"הלילה זה הלילה" - קרי: איראן תתקוף בטילים את ישראל בתגובה לתקיפה האמריקנית הצפוייה על מבצרי השלטון הרעוע של האייתולה חמינאי וחבר מרעיו. מנגד - בכירים ישראלים מרגיעים וטוענים כי הסבירות לתקיפה איראנית בישראל נמוכה. למרות זאת - המציאות בשטח מספרת סיפור שונה לחלוטין - ועל כל זה, בכתבת הווידאו שלפניכם.

מעשה בטיסה

שני ראשי ישיבות וקמזיצער אחד נפגשו בטיסה. זו לא תחילתה של בדיחה אלא של מעשייה מרגשת. מדובר בשניים מגדולי ראשי הישיבות ב שטסו בצוותא עם אחד מגדולי הקומזיצערים במגזר. כשניגונו של ה"ברכת שמואל" התנגן במטוס - המחזה היה בבחינת: "מה נורא המקום הזה". התיעוד וכל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

