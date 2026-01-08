כיכר השבת
"וְסָר עֲו‍ֹנֶךָ": מעמד תיקון שובבי"ם בראשות הגר"מ שטרנבוך  

ביום חמישי הקרוב, יקיים הגר"מ שטרנבוך את מעמד "תיקון שובבי"ם" עבור תורמי קופת העיר, בסדר התפילה המקובל מהרש"ש ובחתימת שטר תיקון מיוחד | בנוסף - סדרי תיקון מיוחדים לשובבים מהרמ"א, האר"י וגדולי המקובלים | כל הפרטים

הגר"מ שטרנבוך ושטר התיקון (צילום: קופת העיר)

עם כניסתם של ימי השובבי"ם, יתקיים ביום חמישי הקרוב (י"ט בטבת) מעמד של "סדר תיקון שובבי"ם" עבור תורמי 'קופת העיר'. המעמד ייערך בראשותו ועל פי הוראותיו של הגאב"ד רבי משה שטרנבוך.

במהלך המעמד, יקיים הגר"מ את סדר התפילה ותפילת 'עננו' המקובל מהרש"ש. כל שמות התורמים ל'קופת העיר' יוזכרו במעמד בפרטות לברכה ולישועה. בסיום המעמד, יחתמו מרן שליט"א ובית דינו הצדק על "שטר תיקון שובבי"ם", שיהווה אות ועדות על התיקון והצדקה.

פירוט סדרי התיקון והפדיון

תיקון הרמ"א (פדיון 40 תעניות): על פי המובא באור החיים (סימן של"ד), מי שעבר עבירה ואינו יכול להתענות 40 יום, ייתן עבור כל יום י"ב פשיטין לצדקה, בתוספת י"ח פשיטין עבור קרבן חטאת (סך הכל תצ"ח פשיטין).

ערך הפדיון כיום שווי 531 גרם כסף נקי.

תיקון האר"י (פדיון 84 תעניות: מקובל מהאר"י הקדוש להתענות פ"ד תעניות על עבירה, ואם אינו יכול - יפדה אותן בנתינת י"ב פשיטין לכל יום (סך הכל תתר"ח פשיטין).

ערך הפדיון כיום: שווי 1075.2 גרם כסף נקי.

תיקון כל העוונות (כ"ו אלף פרוטות) :על פי המקובל מגדולי מקובלי עדות המזרח, קיים תיקון הכולל את כל העוונות על ידי נתינת צדקה בסך כ"ו אלף פרוטות.

המעמד, המשלב את כוח התפילה של פוסק הדור יחד עם מצוות הצדקה עבור עניי עירנו, מהווה הזדמנות עבור המבקשים לקיים את תיקון ימי השובבי"ם כתיקונם.

