לכפר ולתקן: שלושת התיקונים המיוחדים לימי השובבי"ם

בשורה חשובה ומשמחת במיוחד לציבור המבקשים לשוב על חטאם, ולערוך את תיקון שובבי"ם כדת וכדין, כדי לכפר על עוונם, ולמלא את הפגימות שפגמו רח"ל בשמותיו הקדושים של הקב"ה.

ביום חמישי השלישי של שובב"ים, ד' שבט, יתקיים מעמד התרת קללות ותיקון שובבי"ם על פי סדר הכוונות שתיקן רבינו הרש"ש, ביוזמת בית הדין של 'עליית חנניה' ובראשות הגאון הגדול מרן הגר"ש חנניה שליט"א.

המעמד נערך במיוחד עבור תורמי קופת העיר ויכלול תפילות ותיקונים נשגבים על פי חכמת הקבלה. וכן את תפילת "עננו" כסדר הרש"ש - תפילה שמסוגלת לפתוח שערי ישועה ולהמתיק גזירות קשות.

במעמד ייערכו גם תיקונים נוספים על פי תורת הקבלה, ובראשם תיקון הרמ"א ותיקון האר"י, הנהוגים מדורי דורות ככפרה עמוקה ויסודית לנפש.

תיקון הרמ"א, המבוסס על דברי הרמ"א באורח חיים, כולל פדיון ארבעים תעניות בסכום המקביל לתצ"ח 'פשיטין'. מי שייטול חלק בתיקון יזכה לקבל "שטר תיקון הרמ"א – וסר עוונך וחטאתך תכופר", בחתימת מרן הגר"ש חנניה שליט"א.

כמו כן, יתקיים תיקון האר"י – פדיון פ"ד תעניות, על פי קבלת האר"י הקדוש, בסכום של תתר"ח פשיטין. גם על תיקון זה יינתן שטר חתום המעיד על התיקון והכפרה.

המעמד הגדול מתקיים מתוך מטרה להביא ישועה לכל המשתתפים ולתורמים, ולפתוח שערי רחמים לכל הנזקקים לכך.

רבים כבר זכו לישועות עצומות בעקבות מעמד זה בשנים קודמות, ועתה זו ההזדמנות לקחת חלק בתיקון האדיר ולהיכלל בתפילות המסוגלות לפתיחת שערי שמיים.