רה"י וחבר המועצת בהתייחסות נדירה למהומות באיראן - והנבואה של "הילקוט" • מעייריב

נבואת הילקוט שמעוני מקבלת תפנית מדהימה אחרי אלפיים שנה - והמסר המדהים של חבר המועצת על המהומות באיראן | דרעי מפתיע עם חוויות מ'חברון' ו'וואדי קלט' - המסר: נגד הסמארטפונים | האדמו"ר מהצפון הגיע למרכז תל אביב - סיקור נרחב | שוב זה קורה בישיבה ליטאית: אדמו"ר חסידי מוסר שיעור כללי (מעייריב)

ראו באורי שזורח

בכל העולם כולו, ובמזרח התיכון וישראל בפרט עוקבים בדריכות אחר המהומות באיראן המאיימות להפיל את משטר האייתולות האכזרי. בישראל מתכוננים למתקפת טילים שעשוייה להגיע מאיראן כצעד נואש של המשטר הרעוע - אבל כל זה לא עניין לתוכנית . אנחנו כאן בשביל נבואת חז"ל המובאת ב, שנראית כאילו נכתבה בדורנו ולא לפני אלפי שנה. וגם; המסר של חבר מועצת החכמים ר"י אור החיים על המהומות - כל זה בכתבת הווידאו שלפניכם.

מחברון לואדי קלט

יו"ר ש"ס ח"כ שהשתתף בוועידת לבקר בהיכלו, שיתף את המשתתפים בחוויותיו כחברונר צעיר. דרעי ערך השוואה בין עולם הישיבות דאז למצב הדור - ולימד סנגוריה על עולם הישיבות. בדבריו - התריע דרעי מפני סכנת פגעי הטכנולוגיה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שובבי"ם בתל אביב

תחושת קודש עילאית וזכרונות עבר אפפו את השבת האחרונה, שבת פרשת שמות – הראשונה לימי השובבי"ם, בקרב חסידי ומעריצי הגה"צ גאב"ד מאקאווא. כמנהגו מזה עשרות שנים, קבע גאב"ד מאקאווע את תפילותיו במהלך השבת במעון הקודש והיכלו המיתולוגי של האדמו"ר מהר"א מבעלזא זכותו תגן עלינו ברחוב אחד העם בתל אביב. כל הפרטים והתיעוד מרעווא דרעווין - בכתבת הווידאו שלפניכם.

"לחיים" במאור יצחק - חמד

תלמידי ישיבת מאור יצחק - חמד, זכו לשיעור ושיחת חיזוק מפתיעה מלא אחר מאשר האדמו"ר מנובומינסק, הנחשב לידידו הקרוב של רה"י הגאון רבי מנחם יעקבזון. תלמידי הישיבה הליטאית לא הניחו לאדמו"ר החסידי עד שילובנו הסוגיות העיוניות בהם עוסקים בני החבורה. כל הפרטים והתיעודים בכתבת הווידאו שלפניכם.

4
לא עלה הכתבה המצלומת
יהודי
3
אני חושב שמגיע יישר כח לאתר כיכר השבת שנותנים במה לתוכנית שתמיד מעניקה זווית תורנית יותר לאקטואליה ויישר כח לאיצלה כץ (אגב; הבחור עושה שטייגען של החיים במהלך היום ומי שרואה אותו בלילות בגרטלר לא מאמין שזהו מגיש מהדורה באתר חדשות) על המהדורה היומיומית
שלמה
מה יש לאברך לחפש באתר חדשות? אם הוא באמת לומד אז הוא צריך להפסיק להגיש את מעייריב
סתם תוהה
אתה מקשיב לעצמך? אתה רוצה לפרנס אותו בעצמך? הבן אדם עובד כמה שעות ביום ושאר הזמן הוא לומד, מה הבעיה איתך לעזאזאל
יו אר סיריסלי?
אוי רבונו של עולם, כמה טמטום יש לאנשים. הלוואי על כל הבעלי בתים להיות ככה (אני רואה אותו לפעמים במוצאי שבת לומד שעות ברצף בלי לזוז מהמקום... בא לי לבכות מהתרגשות כשאני רואה את זה)
אז אל תתהה
מסכימה עם כל מילה
אסנת
2
הילקוט נכתב במאה ה 15 והוא אוסף מדרשים של חז"ל. אז זה בטוח לא נבואה ובטח לא של בעל הילקוט. אלא מדרש חז"ל שמבוסס על נבואות שנכתבו בתנך.
אא
1
דברי הילקוט נתפרסמו בקול רעש גדול בזמן מלחמת המפרץ (לפני שהגיעו הנסים) בעוד חלק מהציבור החרדי היה עסוק בלקטרג ולהלחיץ את עם ישראל. ברוך ה’ התפקחנו ללמוד מגדולי ישראל ללמד זכות על בניו של מלך מלכי המלכים ולפרסם רק דברים טובים על עם ה’
ישיבע בוחער

