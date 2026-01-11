בכל העולם כולו, ובמזרח התיכון וישראל בפרט עוקבים בדריכות אחר המהומות באיראן המאיימות להפיל את משטר האייתולות האכזרי. בישראל מתכוננים למתקפת טילים שעשוייה להגיע מאיראן כצעד נואש של המשטר הרעוע - אבל כל זה לא עניין לתוכנית מעייריב. אנחנו כאן בשביל נבואת חז"ל המובאת בילקוט שמעוני, שנראית כאילו נכתבה בדורנו ולא לפני אלפי שנה. וגם; המסר של חבר מועצת החכמים ר"י אור החיים על המהומות - כל זה בכתבת הווידאו שלפניכם.

מחברון לואדי קלט

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי שהשתתף בוועידת לבקר בהיכלו, שיתף את המשתתפים בחוויותיו כחברונר צעיר. דרעי ערך השוואה בין עולם הישיבות דאז למצב הדור - ולימד סנגוריה על עולם הישיבות. בדבריו - התריע דרעי מפני סכנת פגעי הטכנולוגיה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שובבי"ם בתל אביב

תחושת קודש עילאית וזכרונות עבר אפפו את השבת האחרונה, שבת פרשת שמות – הראשונה לימי השובבי"ם, בקרב חסידי ומעריצי הגה"צ גאב"ד מאקאווא. כמנהגו מזה עשרות שנים, קבע גאב"ד מאקאווע את תפילותיו במהלך השבת במעון הקודש והיכלו המיתולוגי של האדמו"ר מהר"א מבעלזא זכותו תגן עלינו ברחוב אחד העם בתל אביב. כל הפרטים והתיעוד מרעווא דרעווין - בכתבת הווידאו שלפניכם.

תלמידי ישיבת מאור יצחק - חמד, זכו לשיעור ושיחת חיזוק מפתיעה מלא אחר מאשר האדמו"ר מנובומינסק, הנחשב לידידו הקרוב של רה"י הגאון רבי מנחם יעקבזון. תלמידי הישיבה הליטאית לא הניחו לאדמו"ר החסידי עד שילובנו הסוגיות העיוניות בהם עוסקים בני החבורה. כל הפרטים והתיעודים בכתבת הווידאו שלפניכם.