מחר ינחתו בישראל למספר שעות, משלחת נכבדה של ראשי ישיבות מארה"ב, כדי לדון עם הגרמ"ה הירש, בסוגיה הכי בוערת כיום בארה"ב - מה עושים עם כל אלפי הרווקים והרווקות? | ל'כיכר השבת' נודע, כי ראשי הישיבות יגיעו עם שאלה אחת, בה ישמעו את הכרעת הגרמ"ה - וכך ינהגו | אלו רה"י שיגיעו מחר לארץ (חרדים)
בפני הנוכחים הוצגה מצגת מרשימה על המצב בהר ועל הפעילויות שכבר בוצעו למען הר הזיתים. נשאו דברים סגן יו"ר ועידת הנשיאים וחבר הוועד מלקולם הונליין ויו"ר הוועד הרב מנחם והרב אברהם לובינסקי. אורח הכבוד היה האדמו"ר מנובומינסק (חרדים)
במסגרת מסע האדמו"ר מצאנז בארה"ב, ערך הרבי ביקורים מיוחדים אצל גדולי האדמו"רים בארה"ב, בהם: האדמו"ר מבאבוב, האדמו"ר מבאבוב 45, האדמו"ר מנובומינסק, האדמו"ר מאונגוואר, האדמו"ר ממונקאטש ואחרים. הצלם משה גולדשטיין תיעד(חסידים)
דבריו החריפים של כ"ק האדמו"ר מנובומינסק, מראשי תנועת "אגודת ישראל" באמריקה, בגנות התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות כמו גם האורתודוקסים - ליברלים, עוררו סערה רבה • כעת, ראשי "אגודת ישראל" מבהירים את הדברים בניסיון להנמיך את גובה הלהבות: "לאדמו"ר אהבה ודאגה לכל היהודים" (בעולם)
הרבי מנובומינסק, חבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארה"ב, תקף במסגרת דינר של התנועה בו נכחו בכירים רבניים ופוליטיים את הנהגת הזרם האורתודוקסי - הליברלי • על התנועה הרפורמית אמר: "הפכו לאדישים, אין להם עתיד" • הזהיר מפני "אפיקורסים העוטים על עצמם מעטפת אורתודוקסית". צפו (חרדים)
נשיא מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' באמריקה, האדמו"ר מנובומינסק, יצא ל'קאנטרי' למנוחה ולנופש יחד עם תלמידי ישיבתו שם הוא מוסר שיעורים ועורך את הטישים. צפו בתיעוד של צלם א בליק משהותו של הרבי מנובמינסק במחנה הנופש (חסידים)