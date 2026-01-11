נבואת הילקוט שמעוני מקבלת תפנית מדהימה אחרי אלפיים שנה - והמסר המדהים של חבר המועצת על המהומות באיראן | דרעי מפתיע עם חוויות מ'חברון' ו'וואדי קלט' - המסר: נגד הסמארטפונים | האדמו"ר מהצפון הגיע למרכז תל אביב - סיקור נרחב | שוב זה קורה בישיבה ליטאית: אדמו"ר חסידי מוסר שיעור כללי (מעייריב)
הפוסק הליטאי לאם החטופה: "אל תלכי, תשלחי תמונה" | חודש לפני ההילולה: עצרת מספד בישיבת חמד | חילופי מהלומות בוועדת החוץ והביטחון: אדלשטיין נגד לימון | הראשל"צ בתל אביב: למנות רב עיר כאן - לפני חיפה | מתחבורה לבריאות: היוזמה של מקלב לקהילות בישראל (מעייריב)
פיגוע דקירה בנווה יעקב, מסקנות דרמטיות מאסון מירון, סיקור מוניציפלי נרחב לקראת הסיבוב השני בבחירות בבית שמש ובחיפה, הבשורה המשמחת לחסידי תולדות אהרון, סיום הש"ס בישיבת חמד לע"נ רה"י והממשיך בסיגעט (מעייריב)
תיעוד מיוחד של מעמד סיום הש"ס לעילוי נשמת ראש ישיבות 'בית מתתיהו' ו'מאור יצחק' הגאון רבי ברוך ויסבקר זצ"ל - שנערך בישיבת 'מאור יצחק' במושב חמד ביום השלושים לפטירתו, בהשתתפות רה"י הגרמ"ה הירש והגר"ד כהן (בעולם הישיבות)