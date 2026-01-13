הגר"ש אלתר ( צילום: אלחנן קוטלר )

בחורי ישיבת 'דרך חיים' שעלבים התקבלו השבוע לשיחה מיוחדת בבית מדרשו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר בירושלים. במהלך השיחה הקצרה אך הנוקבת, עמד ראש הישיבה על שמה של הישיבה וחידד את ההבדל בין לימוד התורה לעיסוק בכל מקצוע אחר.

"היום ישנם כאלו שמאמצים 'דרך חיים', או 'אורח חיים', כשהדרך עצמה הופכת למטרה, אך התורה", הבהיר ראש הישיבה, "מגלה לנו שהחיים הם רק דרך, הם ריצת מרתון לעבר העולם הבא, כשאנו רצים לשם והם רצים, אך עלינו לזכור כל העת את התפקיד".

הגר"ש אלתר בדבריו לבחורי שעלבים ( צילום: מכון דבר אמת )