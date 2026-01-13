בחורי ישיבת 'דרך חיים' שעלבים התקבלו השבוע לשיחה מיוחדת בבית מדרשו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר בירושלים. במהלך השיחה הקצרה אך הנוקבת, עמד ראש הישיבה על שמה של הישיבה וחידד את ההבדל בין לימוד התורה לעיסוק בכל מקצוע אחר.
"היום ישנם כאלו שמאמצים 'דרך חיים', או 'אורח חיים', כשהדרך עצמה הופכת למטרה, אך התורה", הבהיר ראש הישיבה, "מגלה לנו שהחיים הם רק דרך, הם ריצת מרתון לעבר העולם הבא, כשאנו רצים לשם והם רצים, אך עלינו לזכור כל העת את התפקיד".
בתום השיחה הקצרה העלו רמ"י הישיבה שאלות בנוגע לאופי ודרך הלימוד, כשראש הישיבה מבהיר כי על הבחורים לעסוק גם בעיון ש'תופס את המוח' בלימוד וגם בבקיאות להרחבת האופקים ורכישת ידע.
הוא התייחס גם לשאלה באלו ספרים יש ללמוד הלכה ("בראש ובראשונה, בספרי קיצור, כך לומדים את ה'תמרורים'").
ולשאלת הר"מ האם על בחור להתענות בימי ה'שובבים' ענה בשלילה: "ב'שובבים' אנו נדרשים לעשות מה שאנו עושים כל השנה, אך עם כל הרצינות. ובמקום תענית – עדיף פשוט להימנע מלומר מילה פוגעת לחבר. זה חשוב יותר מכל תענית"...
0 תגובות