הגר"ש אלתר לבחורי הישיבה | במקום תענית - הימנעו ממילה פוגענית

בשיחה לפני בחורי ישיבת 'דרך חיים' שעלבים, הרחיב ראש הישיבה הגר"ש אלתר, בדברי הדרכה על מהות החיים כ"מרתון לעולם הבא" | ראש הישיבה השיב לשאלות הרמ"ים על דרך הלימוד, הבהיר מדוע יש ללמוד קודם בספרי קיצור הלכה | בהמשך הסביר למה ויתור על פגיעה בחבר חשוב יותר מתעניות ה'שובבים'|  צפו בתיעוד (חרדים)

הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)

בחורי ישיבת 'דרך חיים' שעלבים התקבלו השבוע לשיחה מיוחדת בבית מדרשו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר בירושלים. במהלך השיחה הקצרה אך הנוקבת, עמד ראש הישיבה על שמה של הישיבה וחידד את ההבדל בין לימוד התורה לעיסוק בכל מקצוע אחר.

"היום ישנם כאלו שמאמצים 'דרך חיים', או 'אורח חיים', כשהדרך עצמה הופכת למטרה, אך התורה", הבהיר ראש הישיבה, "מגלה לנו שהחיים הם רק דרך, הם ריצת מרתון לעבר העולם הבא, כשאנו רצים לשם והם רצים, אך עלינו לזכור כל העת את התפקיד".

הגר"ש אלתר בדבריו לבחורי שעלבים (צילום: מכון דבר אמת)

בתום השיחה הקצרה העלו רמ"י הישיבה שאלות בנוגע לאופי ודרך הלימוד, כשראש הישיבה מבהיר כי על הבחורים לעסוק גם בעיון ש'תופס את המוח' בלימוד וגם בבקיאות להרחבת האופקים ורכישת ידע. 

הוא התייחס גם לשאלה באלו ספרים יש ללמוד הלכה ("בראש ובראשונה, בספרי קיצור, כך לומדים את ה'תמרורים'").

 ולשאלת הר"מ האם על בחור להתענות בימי ה'שובבים' ענה בשלילה: "ב'שובבים' אנו נדרשים לעשות מה שאנו עושים כל השנה, אך עם כל הרצינות. ובמקום תענית – עדיף פשוט להימנע מלומר מילה פוגעת לחבר. זה חשוב יותר מכל תענית"...

