מסע התיקון והחיזוק ביתר התעוררה: שבת חיזוק מרוממת עם הרבי ממבקשי אמונה לרגל ימי השובבי"ם הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בעיר ביתר לרגל ימי השובבי"ם הנעלים, שם עורר וחיזק את המוני התושבים בעבודת השם | מסע הקודש צפוי להימשך לאורך כל ימי השובבי"ם, כאשר הרבי יבקר בקהילות נוספות בארץ ובעולם להלהיב את הלבבות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:02