ביתר התעוררה: שבת חיזוק מרוממת עם הרבי ממבקשי אמונה לרגל ימי השובבי"ם

הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בעיר ביתר לרגל ימי השובבי"ם הנעלים, שם עורר וחיזק את המוני התושבים בעבודת השם | מסע הקודש צפוי להימשך לאורך כל ימי השובבי"ם, כאשר הרבי יבקר בקהילות נוספות בארץ ובעולם להלהיב את הלבבות (חסידים)

הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בביתר (צילום: שימי פ. )
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בביתר (צילום: שימי פ. )
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בביתר (צילום: שימי פ. )
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בביתר (צילום: שימי פ. )
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בביתר (צילום: שימי פ. )
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בביתר (צילום: שימי פ. )
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בביתר (צילום: שימי פ. )

