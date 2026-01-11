ימי השובבי"ם, התקופה שבין פרשות 'שמות' ל'משפטים', נחשבים במסורת הקבלית לזמן של חשבון נפש עמוק, תיקון הברית והזדמנות נדירה לזיכוך רוחני. בתוכנית מיוחדת ב"כיכר FM" הקדיש אלי גוטהלף שידור שלם לנושאים שבדרך כלל נשארים בין כתלי בתי המדרש של המקובלים - והזמין לשיחה פתוחה את יוסי עבדו, איש קבלה ומטפל רגשי.

כבר בפתיחה הבהיר עבדו: "אף על פי שאתם שובבים – אתם עדיין קרויים בנים. זה זמן שהקב"ה קרוב במיוחד, זמן של חסד".

לדברי עבדו, ימי השובבי"ם אינם רק עניין אישי. כל התחזקות של יהודי בקדושה, בשמירת העיניים ובשמירת הברית, משפיעה על כלל ישראל.

"איראן היא קליפת פרעה", אמר. "וכשאנחנו מתקנים את היסוד – אנחנו מחלישים אותה. כל יהודי שמתחזק עכשיו, עושה פעולה רוחנית אמיתית".

הוא הדגיש כי אין חובה הלכתית לתעניות קשות, והביא את שיטת המקובלים המאוחרים ובראשם החיד"א, בן איש חי והרב עובדיה יוסף - שהקלו בדור חלש, והעמידו פדיון כספי ותענית קלה כתחליף.

תעניות, פדיון והקלה לדור חלש

לדבריו, אדם שאינו מסוגל לצום יכול לבצע פדיון של כ־250 שקלים במקום תעניות רבות. מי שמחמיר וצם – תבוא עליו ברכה, אך אין זו חובה.

עבדו שיתף כי יש שנים שבהן הצליח לצום תקופות ארוכות, ויש שנים שלא, והכול תלוי בסייעתא דשמיא. "הבחירה היא שלנו לרצות. העזרה – מהשמיים".

קריאת שמע על המיטה – המפתח האמיתי

אחד הדגשים החזקים בראיון היה על קריאת שמע שעל המיטה. "אפשר לצום מאה תעניות, אבל בלי קריאת שמע על המיטה - זה לא מעלה נשמות", אמר. לדבריו, זה הכלי היחיד שממית מזיקים ומעלה ניצוצות קדושה.

שדים, מזיקים והכחשתם

עבדו התייחס גם לטענה הרווחת כי בארץ ישראל אין מזיקים – ודחה אותה בחריפות. "מי שאומר את זה – כופר בגמרא ובשולחן ערוך", טען, והביא מקורות מהתלמוד, מהאר"י ומהבן איש חי, כולל עדויות מספר החזיונות של רבי חיים ויטאל.

גלגולי נשמות – לא דרמה, אלא מציאות יהודית

בהמשך עבר הדיון לגלגולי נשמות. עבדו הבהיר כי מדובר בעיקר יסודי בתורת הקבלה, עם מקורות ברורים בשער הגלגולים של האר"י, בספרי הרמ"ק והרמ"ע מפאנו.

לדבריו, אין כמעט נשמות חדשות בדורנו – רוב בני האדם הם גלגולים שבאים להשלים מצוות או לתקן עבירות. נשמה יכולה להתגלגל גם בדומם, בצומח ובחי, בהתאם לחומרת המעשה.

"אדם יכול להתגלגל באבן, בעץ, בדג או בחיה", אמר, "הכול בשביל תיקון".

למה אנחנו חוזרים לעולם?

עבדו מנה חמש סיבות מרכזיות לגלגול:

השלמת מצוות שלא הזדמנו בגלגול קודם

תיקון עבירות שנעשו בעבר

זיכוך מדרגות הנפש, הרוח והנשמה

השלמת תיקון משפחתי ושורש נשמה

תיקון כללי של עם ישראל

לדבריו, גם משיכה טבעית למצווה מסוימת או קושי קבוע בעבירה מסוימת – עשויים להעיד על תיקון מגלגול קודם.

טיפול רגשי וגלגולים

כמטפל רגשי, הסביר עבדו כי לעיתים משתמשים בדמיון מודרך שמדמה גלגול קודם. "לא משנה אם זה 'אמיתי' או לא – המוח לומד מחוויה. ואם זה משנה דפוס, זה עובד".

סבל, בחירה חופשית וערבות הדדית

לשאלה האם אמונת הגלגולים עלולה להצדיק אדישות לסבל של אחרים, השיב עבדו בשלילה מוחלטת. "כולנו נשמה אחת. אם אני עוזר לך – אני מתקן את עצמי".

לדבריו, ערבות הדדית היא מפתח התיקון, ולא תירוץ להסתגרות.

תחיית המתים – מי קם ואיך?

לקראת סיום נגע עבדו בשאלות המסקרנות ביותר: איזה גוף יקום בתחיית המתים ועם איזו אישה.

התשובה הקבלית, לדבריו: הגוף שעשה הכי הרבה מצוות, והאישה שסייעה לאדם ביותר בעבודת ה'.

סיום: תיקון פשוט לדור מורכב

בסיום הריאיון חזר עבדו לנקודת המוצא: לא הכול חייב להיות קיצוני, לא הכול מיסטי. "קריאת שמע על המיטה, שמירת העיניים, רצון קטן לטוב – זה מספיק כדי להתחיל".