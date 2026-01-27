הערב (שלישי) מציינים בעולם היהודי את הילולת הרש"ש הקדוש – רבי שלום שרעבי זצ"ל, שעלה מתימן לפני כ-250 שנה בערך, וחולל מהפכה של ממש בתורת הקבלה. לרגל היום המיוחד, התארח יוסי עבדו בתוכנית "דבר ראשון" וחשף פרטים מרתקים על דמותו הפלאית של מי שנחשב לאבי תורת הכוונות המודרנית.

המהפכה: מ"עץ חיים" ל"סידור מעשי"

"מה שהרש"ש עשה זו מהפכה שקשה לתאר", מסביר עבדו. "הוא לקח את כל תורת רבנו האר"י, שהייתה עמוקה וסבוכה, והפך אותה לסידור מעשי. אם האר"י כתב את התיאוריה, הרש"ש בנה את 'ספר ההוראות' למשתמש".

עבדו מצטט את החיד"א, שהיה תלמידו וחברו של הרש"ש, וכתב דברים מצמררים: "מי שלומד רבנו האר"י בלי הרש"ש – כאילו הוא נמצא בים בלי אור ובלי ספינה".

המנקה שהדהים את עולם המקובלים:

הסיפור המופלא של הרש"ש מתחיל בישיבת המקובלים "בית אל" בירושלים העתיקה. "הוא עלה בגיל צעיר והיה השמש בישיבה", מספר עבדו. "ילד שהיה מכין קפה למקובלים הגדולים ביותר".

באותה תקופה עמד בראשות הישיבה הרב גדליה חיון, שהתקשה בקושיות עמוקות בתורת האר"י. למרבה הפלא, בכל בוקר מצא הרב דף עם תשובה גאונית בתוך הסידור שלו. השמועה פשטה בעיר העתיקה: "אליהו הנביא מגיע בלילה לפתור את הקושיות".

איך הסוד נחשף? "בתו של הרב עשתה מארב, וגילתה שהמנקה הצעיר הוא זה שכותב את התשובות. הרב השביע אותו לגלות את האמת, חיתן אותו עם בתו, ומכאן הדרך להנהגת עולם המקובלים הייתה קצרה".

"מערכת הפעלה מתקדמת"

כשנשאל עבדו מה בעצם מוסיפות הכוונות לתפילה הפשוטה של כולנו, הוא השתמש באנלוגיה מפתיעה: "זו מערכת הפעלה מתקדמת", הוא מסביר. "סידור הרש"ש הוא היכולת להפעיל את המערכות העליונות בצורה המדויקת ביותר".

פדיון נפש: 160 מטבעות ו"צלם" חדש

אחד הנושאים המזוהים ביותר עם הרש"ש הוא פדיון הנפש. עבדו מסביר כי לפי הקבלה, כשאדם חוטא הוא פוגם ב"צלם" שלו – המעטפת הרוחנית המקשרת בין הגוף לנשמה.

הנוסחה: 160 מטבעות כסף טהור = כמניין צלם (90+30+40) וכמניין כסף.

"המקובל מכוון להמשיך צלם חדש וטהור על האדם", אומר עבדו, אך ממהר להוסיף אזהרה נוקבת: "יש כאלה שחושבים שאפשר לשלם ולחטוא. זה שקר. אם האדם לא חוזר בתשובה ולא משנה את התנהגותו – שום הזזת מטבעות לא תעזור. אי אפשר להלביש צלם חדש על לכלוך".

"מעשה הצדקה של הרש"ש"

לסיום, הציע עבדו סגולה שכל אחד יכול לעשות בבית: קחו 36 מטבעות (שקלים או אגורות), קראו את נוסח "מעשה הצדקה" של הרש"ש (ניתן למצוא בקלות ברשת), בכל בקשה (בריאות, פרנסה, הצלחה) – הניחו מטבע.

מתוך התוכנית דבר ראשון עם משה מנס.

