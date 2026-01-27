אחרי שמונה מאות ארבעים וארבעה ימים ארוכים ומכאיבים – השעון בכיכר החטופים בתל אביב נעצר גופתו של רס"ר רן גואילי ז"ל, לוחם יס"ם בן עשרים וארבע שנפל בקרב בבוקר השבעה באוקטובר שנת אלפיים עשרים ושלוש ונחטף לעזה, זוהתה והושבה ארצה.

זהו – לראשונה מאז שנת 2014, אין יותר חטופים ישראלים ברצועת עזה. מתוך מאתיים חמישים וחמישה שנחטפו (מאה שישים ושמונה חיים, שמונים ושבעה חללים), כולם חזרו: עשרים חיים בשלב הראשון של העסקה, השאר – חלקם חולצו במבצעים, חלקם הוחזרו מתים. ארבעים ושישה נרצחו או מתו בשבי.

היום בתוכנית דבר ראשון עם משה מנס נסקר את הניצחון הגדול והכואב כמו גם את דבריו של מפכ"ל המשטרה שעידכן את האבא: "רן נמצא שלם, עם המדים שלו וכל מה שיש עליו. אתה מקבל את הילד כמו שהוא יצא." ככה בדיוק שום דבר לא השתנה כאן.

רק שיש עוד מי שלא בדיוק חזרו כמו שהם הלכו, אחד מהם הוא ניראל זיני הי"ד שנרצח ב-7 באוקטובר 2023 בביתו בשכונת דור צעיר בקיבוץ כפר עזה, יחד עם בת זוגו ניב רביב ז"ל, כשהגן עליה בסכין מול מחבלי חמאס. הגופה שלו נמצאה אחרי כמה ימים, אבל בלי ראש – ראשו נכרת (כנראה כחלק מהזוועות של אותו יום), והוא נקבר בלי ראשו.

קליין הגישה תלונה נגד מרדכי דוד בגין הטרדה בבית המשפט דניאל הרץ | 14:04

עוד בתוכנית: המפגש עם ה"ניצחון": ציצית מדממת בחמש בבוקר

בעוד שבמליאה חוגגים סיסמאות, בשטח המציאות נראית כמו אמבולנס שנוסע לבסיס שורה ב-5:30 בבוקר. "קיבלנו משימה," מספר נהג האמבולנס בציניות מרירה. "אנחנו אוהבים לקרוא לזה 'משימה' כי זה נשמע יותר טוב מ'להוביל חייל מת שחזר מעזה'."

הוא נזכר ברגע שבו עזר לרופא בבית החולים: "ראיתי אותו. זקן גדול, וציצית. בדיוק כמו שלי, רק שהיא הייתה כולה חורים ודם. הבן אדם עדיין דמם, כאילו הזמן שם בעזה עצר מלכת. בזמן שבחוץ מדברים על 'סגירת מעגל משמעותית', בפנים יש אבא לשלושה ילדים מירושלים שלא יראה את הניצחון הזה."

הערב: הילולת הרש"ש הקדוש – לא רק סגולות, אלא תשובה

הערב מציינים בעולם היהודי את הילולת רבי שלום שרעבי זצ"ל, הרש"ש הקדוש. בראיון מיוחד באולפן, הסביר יוסי עבדו את המהפכה שעשה הרש"ש בעולם הקבלה לפני כ-250 שנה.