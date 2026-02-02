הבוקר (שני) עכבו שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, לחקירה ראש עיר מדרום הארץ, בכירים ברשות ואנשי עסקים, במסגרת חקירת חשד לביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית.

פרטים חדשים חושפים כיצד התגלתה הפרשה - ואת צינור הכסף שבאמצעותו, על פי החשד, הם גלגלו לכיסם מיליונים. מדובר באחת הערים המופגזות ביותר במלחמה, שקיבלה תרומות רבות בעקבות המצב.

על פי הדיווח בחדשות 12, חברת מועצת העיר עתרה לאחרונה לביהמ"ש לאחר שלא קיבלה מידע אודות הייעוד של כספי תרומות בסכומים גבוהים מאוד. מבדיקות שערכה עולה כי בזמן שהעירייה אישרה שימוש ב-17.4 מיליון שקל בכספי תרומות, בפועל התקבלו מתורמים חיצוניים 20 מיליון שקל. הפער של יותר מ-2.5 מיליון שקלים הדליק אצלם את נורת האזהרה.

לפי הדיווח, בין התורמים לעירייה, שהתמודדה עם מטחי טילים כבדים לאורך המלחמה, היו גופים רבים. בין היתר: הסוכנות היהודית, קרן ג'וראלד וגייל רונסון, קרן היסוד, הפדרציה היהודית UIA, קרן שוסטרמן וג'וינט ישראל.

בחודשים האחרונים התנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 החקירה, ועל פי החשד, חלק מכספי התרומות הועברו לקרן קהילתית ומשם לכיסם הפרטי של ראש העיר ומקורביו. הבוקר כאמור עם המעבר לחקירה גלויה, עוכבו החשודים לחקירה.