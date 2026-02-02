כיכר השבת
בתום חקירה סמויה

בחשד לשחיתות ציבורית: המשטרה פשטה על עירייה בדרום, ראש עיר עוכב

המשטרה עכבה לחקירה ראש עיר מדרום הארץ, בכירים ברשות ואנשי עסקים, במסגרת חקירת חשד לביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית | כל הפרטים (חדשות)

משרדי להב 433 (צילום: יוסי אלוני - פלאש 90)

שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, עכבו הבוקר (שני) לחקירה ראש עיר מדרום הארץ, בכירים ברשות ואנשי עסקים, במסגרת חקירת חשד לביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית.

מהודעת עולה כי במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביאח"ה חקירה סמויה, בחשד לכך שחלק מכספי תרומות שקיבלה הרשות המקומית בסך מיליוני שקלים, ואשר נתרמו על ידי גורמים שונים בארץ ובחו"ל לרווחת התושבים על רקע מלחמת "חרבות ברזל" ו"עם כלביא", הועברו לקרן קהילתית ומשם, מצאו את דרכם לכיסם הפרטי של ראש הרשות ומקורביו.

עם המעבר לחקירה גלויה, נערכו הבוקר חיפושים בבתים ובמשרדים, ועוכבו לחקירה ראש העיר החשוד, בכירים ברשות וכן אנשי עסקים.

המעוכבים הועברו לחקירה במשרדי היחידה בלהב ובהמשך יוחלט האם לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרם.

