למרות ניסיון פיגוע הדריסה במרכז חב"ד העולמי בניו יורק בשבוע שעבר - יותר מ-4,500 שלוחות מ-100 מדינות הגיעו אתמול לניו יורק לוועידה השנתית | העיר מתכוננת לאירועי ענק שייערכו תחת אבטחה צמודה, בהם יתקיימו דיונים פנימיים על האתגרים הבוערים של העולם היהודי מהזווית הנשית - מהשבר האוסטרלי ועד להתמודדות בקמפוסים (חסידים)
השבוע נחתם כינוס שלוחות חב"ד העולמי ולראשונה מזה 33 שנה - התמונה המסורתית צולמה בחזית בניין 770, במפגן עוצמתי במיוחד, ולא במקום סגור - וזאת הסיבה • סיון רהב-מאיר: "חב"ד צריכה להיות ויראלית - כמו הקורונה" (מאמע)
2,800 נשים - המשמשות שלוחות חב"ד בכל רחבי תבל יתכנסו בקרוב לכינוס השנתי. תיעוד: כך נראה המרוץ לקראת אירוע השיא. שלוחות חב"ד, העזר כנגדו של השלוחים הפועלים בכל קצוות תבל, הן שותפות מלאות להפצת היהדות ולהפרחת השממה הרוחנית הנמשכת מסביב לשעון. סיקור וגלריה