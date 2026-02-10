תעלומה באיספהאן: מדוע איראן "קוברת" את מתקני הגרעין שלה?

תמונות לוויין חדשות ומרעישות חושפות מציאות מצמררת בלב המדבר האיראני: מתקן הגרעין האסטרטגי באיספהאן נעלם תחת ערמות של עפר. המכון למדע וביטחון בינלאומי (ISIS) פרסם תיעוד ברזולוציה גבוהה המראה כי כל הכניסות לרשת המנהרות התת-קרקעית נאטמו לחלוטין, מהלך שמעורר תהיות קשות בקהילת המודיעין העולמית.

על פי ניתוח התמונות, הכניסות הדרומית והמרכזית למתקן הפכו לבלתי ניתנות לזיהוי, בעוד הכניסה הצפונית שכללה אמצעי הגנה פסיביים כוסתה אף היא בעפר.

מומחים מעריכים כי מדובר בצעד הגנתי שנועד לסכל פשיטות של כוחות מיוחדים המבקשים להשתלט על מאגרי האורניום המועשר, או לפחות לצמצם את הנזק מתקיפה אווירית פוטנציאלית.

ההכנות הנוכחיות אינן מקריות; הן משחזרות באופן מדויק את המהלכים שביצעה איראן ערב מבצע עם כלביא" ביוני האחרון. נראה כי תחת איומי ממשל טראמפ, טהרן נכנסת למצב של "התבצרות עמוקה". במקביל לאיטום המתקנים, הרשויות בטהרן הפכו עשרות תחנות מטרו למקלטים ומרכזות אספקה למקרי חירום.

באופן מפתיע, בעוד מתקני הגרעין המרכזיים איספהאן, נתנז ופורדו נותרים מושבתים ברובם, איראן משקיעה מאמצים אדירים בשיקום מהיר של מערך הטילים הבליסטיים שלה. תמונות הלוויין מראות כי אתר ניסוי הטילים בשהרוד כבר חזר לפעילות מלאה, מה שמעיד על כך שהרפובליקה האסלאמית מתעדפת כעת את יכולת התגובה הצבאית שלה על פני תוכנית הגרעין הפגועה.

בעוד שאיראן ממשיכה לחסום את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ומנסה להסתיר את אתרי ההרס תחת גגות חדשים, הלוויינים אינם משאירים מקום לספק: איראן נערכת ליום פקודה. האם מדובר בביצור אחרון לפני הסלמה חסרת תקדים? העולם כולו ממתין בדריכות לצעד הבא.