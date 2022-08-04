צהלת שמחה בקרב חצה"ק ויז'ניץ לונדון, עם הגעת הבשורה המרנינה על חזרתו של צדיק - האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, למעונו בעיר לאחר שהות ממושכת בארה"ב לצרכי בריאות | החסידים נערכים לקבלת פנים חגיגית ברחובה של עיר | כמו כן, אל סגל המשמשים בבית יצטרף כח חדש, של אחד מגדולי המשפיעים בחסידות | כל הפרטים (חסידים)
מחקרים מוכיחים כי טיפולים אלטרנטיביים משפרים את זרימת הדם וכן מורידים את רמת הסטרס הנפשי ומשפיעים על רמת המתח בשרירים. העיסוי משפיע על מערכת הלימפה שתעבוד טוב יותר ומונעת בצקות טיפולים יכולים לעזור לך ולעוברך ולעבור את ההיריון טוב יותר (הריון ולידה)
תושבת אלעד, גרושה ואם לשלושה ילדים, חטפה את בנה בן ה-6 החולה בסרטן מבית החולים "שניידר" בפתח תקווה, כדי למנוע טיפולים כימותרפיים, שלטענתה עשויים לגרום לפגיעה חמורה. לאחר יומיים, המשטרה איתרה את האם ובנה. בבית החולים מקווים להתחיל את הטיפולים ללא התנגדות (בריאות)