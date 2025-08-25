התרגשות בלונדון: האדמו"ר חוזר הביתה אחרי 4 חודשים בארה"ב

האדמו"ר מויז'ניץ לונדון ( צילום: באדיבות המצלם )

התרגשות שיא שוררת בקרב קהילת חסידי ויז'ניץ בלונדון, עם הגעת הבשורה המשמחת על שובו של האדמו"ר מויז'ניץ לונדון למעונו במרכז שכונת סטמפורד היל. האדמו"ר, ששהה בחודשים האחרונים בארצות הברית לצורכי בריאות, ישוב ביום חמישי הקרוב, פרשת כי תצא, י"א באלול, לקראת ימי הרחמים והרצון.

כזכור, באמצע חודש אייר, המריא האדמו"ר לתקופה ממושכת של מספר חודשים בארה"ב, שם הוצרך לשהות לצורכי בריאות ע"פ המלצת הרופאים. במהלך תקופת שהותו בארה"ב, שהה האדמו"ר רוב הזמן בעיר מונסי, וכן בהרים בקריית ויז'ניץ קיימישע לעיק, אצל בנו הרה"צ רבי מנחם שלמה. על פי התכנון, במעמד קבלת הפנים יקדמו את פני האדמו"ר מאות ילדי תשב"ר ברחובה של עיר, ובהמשך יתקיים מעמד רב רושם בהיכל בית המדרש המרכזי של החסידות, בהשתתפות המוני חסידים ואנשי מעשה. חרדה בחסידות הגדולה: שני הנכדים של האדמו"ר התמוטטו בזה אחר זה חיים רוזנבוים | 16:27 האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט: התיעוד האחרון לפני האשפוז במצב קשה חיים רוזנבוים | 09:14 ההתרגשות בקרב חסידי ויז'ניץ לונדון רבה עד מאוד, היות שלא זכו לראות את פני הקודש זה זמן רב, וכעת עם חזרתו בס"ד יזכו להיכנס ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים כנהוג בחודש אלול, וכן לזכות לשהות בצילו בימים הנשגבים ימי הרת עולם תשפ"ו.

עם הידיעה על שובו של האדמו"ר, התבשר הציבור על מינוי חדש: הרב חיים מאיר דבלינגר, אחד מהמשפיעים המרכזיים בחסידות, מצטרף לצוות הבית של האדמו"ר. הרב דבלינגר זכה בשנים האחרונות לקרבה יתירה מהאדמו"ר.

ברוב שבח והודאה מודים החסידים ומהללים לנורא עלילה על כל מעשי גדולתו ותפארתו, כשזוכים לראות שוב את מלכם באנפין נהירין, וממשיכים להעתיר לרפואתו השלימה בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, האדמו"ר רבי דוד בן סימא מירל בתוך שאר חולי ישראל.