שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב בבור, שם הוא דיבר על המלחמה ועל המצב באיראן.

ההערכת המצב התקיימה ביחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מחקר תא"ל אופיר מזרחי-רוזן, רח"ט מבצעים, תא"ל ישראל שומר, רמ"ט חיל האוויר תא"ל גלעד קינן ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

לאחר מכן מסר שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהרה לאזרחי ישראל בה אמר: "אני מברך על ההישגים הבהחלט מרשימים בהתקפה ובהגנה ועל הפעילות ביחד עם השותף האמריקני. ההנהגה האיראנית ששרדה הם חבורת פחדנים שגיבורים על נשים, על ילדים, על זקנים ברחובות, מתמחים בטבח ובהרג אזרחים - והם כבר מאיימים עכשיו לרצוח ולטבוח את כל מי שיפגין".

"אבל", הסביר שר הביטחון: "כמו שאנחנו רואים, הרמטכ"ל, כשהם נתקלים בכוח אמיתי - הם נמלטים כמו עכברים לתוך המנהרות, בדיוק כמו הנהגת החמאס בעזה. היום הם ממש תואמי חמאס ומשם הם נותנים הוראה לירות על אזרחים ועל ילדים בישראל ובכל האזור - זה בדיוק מה שנשאר מהם, הנהגה תואמת חמאס".

עוד הוא הוסיף: "צה"ל, ביחד עם השותף, מבצעים פעילות מרשימה ושיטתית של פגיעה באנשי המשטר עצמם, משמרות המהפכה והבסיג'. אלפים רבים נהרגו ובגלל שהם סוגרים את האינטרנט אז הם מסווים. אני הבנתי שבתי הקירור בבתי החולים מלאים ואנחנו מדברים כאן עכשיו על כוחות טרור - לא על אזרחים - וצריך בהחלט להמשיך ולעשות את זה".

שר הביטחון התחייב: "אנחנו נמשיך לפעול ולכתוש את המשטר וגם את היעדים האסטרטגיים של המשטר הזה בטהרן ובכל רחבי איראן יום אחרי יום, מטרה אחרי מטרה. אנחנו נמשיך לעשות את זה גם כדי לאפשר לעם האיראני לקום ולפעול ולהעיף את המשטר הזה. בסופו של דבר זה דבר שתלוי בהם".

לסיום הוא אמר: "המבצע הזה, בהובלת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שיום-יום משוחחים ומתאמים, ומשם מנחים וקובעים את המדיניות, ובביצוע שלכם ושל סנטקום ביחד עם צבא ארה"ב - המבצע הזה יימשך ללא שום מגבלת זמן, ככל שיידרש, עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה".