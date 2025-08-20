שיקום הצפון: נשיא המדינה יצחק הרצוג, חנך היום, (רביעי), את בית המועצה המקומית החדש בעיר מטולה. הטקס התקיים בהשתתפות שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, ראש המועצה דוד אזולאי, חברי ותושבי המועצה.

הנשיא פתח את הטקס: ״אני רוצה להודות לך דוד אזולאי - אתה גיבור ישראל, אחד מהגיבורים הגדולים שלנו במערכה הזו. ראינו אותך יום ולילה ביישוב הזה, לעיתים כמעט בדד, באתגרים עצומים, במתקפה איומה של החיזבאללה שפגעה פה בשליש מהבתים ומהמבנים, ואני שמח לראות שעבודת השיקום פה היא עצומה - וההיסטוריה אני שוב אומר, יישוב של 130 שנה, הוא המופת אז והיום, המופת האמיתי של מדינת ישראל".

הרצוג הוסיף: "זה לא סתם אירוע טכני של חנוכת בית המועצה ההסטורי מחדש. היינו פה חודשיים לפני השבעה באוקטובר בחנוכת משאבת המים המחודשת במלוא מאה שנה להקמתה, הכל היה פסטורלי ומקסים. הלהקה שרה, הכל לבלב ופרח, ומאז עברנו אסון נורא ומלחמה קשה. קמנו כארי והוכחנו שאנחנו יכולים לגבור על כל אויב".

הנשיא הדגיש: "קודם כל בראש ובראשונה אני מבקש לחבק את חיילי צה״ל באשר הם בכל אתר ואתר, - לא אשכח לעולם את המפגש עם כיתת הכוננות הנפלאה של היישוב הזה שלחמה בגבורה, ותיפקדה בצורה מדהימה, ולא אשכח לעולם את המפגש עם הלוחמים של צה״ל שנמצאים כאן, והיו כאן".

בהמשך הרצוג העביר ביקורת מרומזת על הדרג המדיני: "הדבר הכי חשוב בעייני - אנחנו מתפללים, מייחלים ורוצים לראות את החטופים בבית ואני אומר לכולם, כשיש הזדמנות להשבת החטופים אסור להחמיץ אותה - צריך לממש אותה. ואני מתפלל לראות את כולם בבית עד האחרון שבהם, הכי מהר שאפשר".